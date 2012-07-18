سیاهپوستان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری به چه کسی رای می دهند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالی که تعداد بالای رای دهندگان سیاه پوست در سال 2008 کمک شایانی به پیروزی باراک اوباما در نبرد انتخاباتی آن سال بود، اما اکنون یک موسسه وابسته به سیاهپوستان آمریکایی بیم آن دارد که کاهش تعداد رای دهندگان سیاه پوست در انتخابات آبان ماه، حتی در سطحی پایین، برای اوباما گران تمام شود و او در چند ایالت کلیدی بازی را به رقیب جمهوری خواه خود ببازد.

رهبران اتحادیه شهری ملی آمریکا (NUL) که یک سازمان حامی حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکایی است، روز سه شنبه با انتشار گزارشی اعلام کردند اگر چه در سال 2008 اکثریت رای دهندگان سیاهپوستان به اوباما رای دادند اما کاهش این جمعیت حتی به میزان 5 درصد ممکن است در نتیجه ایالات کلیدی نقش مهمی،به ضرر اوباما، ایفا کند.

NUL بزرگترین و قدیمی ترین سازمان نژادی از نوع خود در آمریکا می باشد.

بر اساس گزارش NUL اگر تعداد رای دهندگان به تعداد رای دهندگان در سال 2004 باز گردد، اوباما رای ایالت کارلاینای شمالی را از دست خواهد داد. همچنین با این تعداد حامیان، اوباما روزهای سختی را در اوهایو و ویرجینیا خواهد داشت.

مارک موریل رئیس NUL و شهردار کنونی نئواورلئان به رویترز گفته است با این انتشار این گزارش قصد داشته اند نشان دهند که تعداد رای دهندگان می تواند نتیجه انتخابات را تغییر دهد.

همچنین او می افزاید جمعیت رای دهنده سیاهپوست می تواند در تعیین پیروز چند ایالت کلیدی بسیار تاثیر گذار باشد و در نهایت باعث تغییر نهایی در نتیجه انتخابات شود.

در حالی که اوباما با یک فاصله شش درصدی در سراسر آمریکا از رامنی پیش است، اما این فاصله در ایالت هایی که بین جمهوری خواهان و دموکرات ها معلق هستند، در حدود دو درصد است. بر اساس نظرسنجی روزنامه یو اس ای تودی و گالوپ، این فاصله کم بین اوباما و رامنی در دوازده ایالت آمریکا وجود دارد.

شنل هاردی، مدیر اجرایی موسسه سیاست گذاری NUL به رویترز گفته است بر اساس نظر سنجی این موسسه، در سال 2008 جمعیت 18 تا 25 ساله سیاهپوستان در مقایسه با جمعیت 18 تا 25 سفید پوستان شرکت بیشتری در انتخابات ریاست جمهوری داشته است.

موریل، رئیس NUL، گفته به خاطر پشتیبانی 95 درصدی سیاهپوستان از اوباما در سال 2008، در انتخابات 2012 این جمعیت نادیده گرفته شده اند و فرض بر این گذاشته شده است که سیاهپوستان همانند سال 2008 در انتخابات 2012 از اوباما حمایت خواهند کرد.

موریل این فرض را رد می کند و می افزاید امسال جمعیت سیاه پوست آمریکا جزو جمعیتی است که نمی توان آن را به طور 100 درصد حامی اوباما پنداشت و می افزاید جمعیت سیاهپوست آمریکا این پتانسیل را دارد که به سمت رامنی متمایل شود.

نکته قابل تامل دیگر قوانین جدید ثبت نام برای رای دادن است که توسط محافظه کاران جمهوری خواه به تصویب رسیده است. بر اساس این قوانین رای دهندگان تنها با مدارک هویتی معتبر جدید دولتی قادر به رای داد هستند.

در حدود 11 درصد جمعیت آمریکا فاقد این مدارک هویت جدید هستند. این درصد برای جمعیت سیاه پوست به شکل چشمگیری بیشتر است، در حدود 25 درصد جمعیت سیاهپوستان آمریکایی فاقد این مدارک هویتی هستند.

این بدین معنی است که اگر این جمعیت عظیم از رای دهندگان سیاه پوست تا پیش از مهلت ثبت نام برای شرکت انتخابات اقدام به گرفتن مدارک هویتی جدید نکنند، قادر به رای دادن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نخواهند بود و کاهش تعداد رای دهندگان سیاه پوست به خاطر این مسئله ممکن است اوباما را با مشکلی حاد مواجه ساخته و سرنوشت اوباما را در هاله ای ابهام قرار خواهد داد.