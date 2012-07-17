مرغ به قیمت 4700 تومان در زابل توزیع می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کیخا صبح سه شنبه در جلسه تنظیم بازار این شهرستان اظهار داشت: 348 تن برنج تایلندی با قیمت 700 تومان در ماه مبارک رمضان در زابل توزیع می شود.

وی همچنین به افتتاح نمایشگاه طرح ضیافت در زابل اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه با 11 غرفه از 27 تیرماه سالجاری فعالیت خود را آغاز می‌ کند که در آن کالاهایی از قبیل برنج، مرغ، روغن و... عرضه می ‌شود.

وی افزود: تمام کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم در ماه مبارک رمضان تامین شده و هیچگونه دغدغه و نگرانی نباید وجود داشته باشند.

فرماندار زابل بیان داشت: شهروندان می ‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، شکایت خود را از طریق شماره تماس 124 اعلام نمایند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

وی گفت: واحدهای دارای هرگونه تخلف حداقل به مدت 10 روز تعطیل شده و با آنها بدون اغماض برخورد می‌ شود.