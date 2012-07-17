به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد دهنوی قبل از ظهر سه شنبه در سلسله مباحث سخنرانی و پرسش و پاسخ با عنوان "خانواده، جوانان و دسیسههای شیطان" در تکیه ابوالفضلی(ع) نیشابور، اظهارکرد: احترام گذاشتن بین زن و شوهر موجب احترام اطرافیان و بیاحترامی موجب از بین رفتن حرمت ها به آنان میشود.
وی اظهار داشت: هرچه زمان پیش میرود احترام های بین زن و شوهر در جامعه کم شده و این بسیار آسیب است.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در تاریخ بسیار وارد شده است که حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) در خانه با یکدیگر با احترام صحبت و حتی با لقب یکدیگر را صدا میکردند.
دهنوی معتقد است: صداقت در زندگی خوب است ولی نباید هر حرف راستی را به همسر زد، صداقت به معنی عدم دغلبازی و دروغ گفتن در زندگی است.
دهنوی با بیان اینکه تامین نیازهای مادی خانه آسایش میدهد ولی آرامش نمیدهد، پیشنهاد کرد: دختران جوان از ازدواج با افراد خسیس پرهیز کنند.
وی تصریح کرد: ازدواجهای عاشقانه و کورکورانه به نتیجه نرسیده است و جوانان سعی در ازدواج عقلایی و منطقی باشند.
نویسنده کتاب گلبرگ زندگی، با اشاره به اینکه زیبایی اولویت اول زنان نیست ولی بیشتر این موضوع به افراد متشخص و دارای جایگاه بر میگردد ولی مردان زیبایی بیشتر برایشان مهم است، تصریح کرد: در 95 درصد از ازدواجها بعد از خطبه عقد، مهر همسری در وجود انسان به وجود میآید.
وی گفت: مردان خیلی غیرتی دنبال دختران بسیار خوشگل نگردند که با مشکل مواجه میشوند و زیبایی حداقلی نیز برای آنان کفایت میکند.
کارشناس برنامه سمت خدا، افزود: آقایان بدانند که زیبایی خوراک نفس است و اگر زن پاکدامنی و ایمان نداشته باشد بعد از چند ماه به مشکل بر میخورند.
دهنوی همچنین عنوان کرد: اگر نیازهای غریزی مرد برآورده نشود؛ مثلا زن سرد مزاج باشد و یا اگر زن مشکلات دیگر دارد، ازدواج موقت اشکال ندارد ولی گاهی اوقات مردها برای ثواب ازدواج مجدد میکنند ولی مرد دچار ده گناه دیگر میشود.
وی تأکید کرد: از لحاظ اسلام حجاب در مقابل همسر هیچگونه محدودیتی ندارد؛ اما پدر و مادرها در مقابل فرزندان از سن 7 تا 12 سال، باید حجاب داشته باشند و از آن به بعد حتی باید بیشتر باشد.
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