به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد دهنوی قبل از ظهر سه شنبه در سلسله مباحث سخنرانی و پرسش و پاسخ با عنوان "خانواده، جوانان و دسیسه‌های شیطان" در تکیه ابوالفضلی(ع) نیشابور، اظهارکرد: احترام گذاشتن بین زن و شوهر موجب احترام اطرافیان و بی‌احترامی موجب از بین رفتن حرمت ها به آنان می‌شود.

وی اظهار داشت: هرچه زمان پیش می‌رود احترام‌ های بین زن و شوهر در جامعه کم شده و این بسیار آسیب است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: در تاریخ بسیار وارد شده است که حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) در خانه با یکدیگر با احترام صحبت و حتی با لقب یکدیگر را صدا می‌کردند.

دهنوی معتقد است: صداقت در زندگی خوب است ولی نباید هر حرف راستی را به همسر زد، صداقت به معنی عدم دغل‌بازی و دروغ گفتن در زندگی است.



دهنوی با بیان اینکه تامین نیازهای مادی خانه آسایش می‌دهد ولی آرامش نمی‌دهد، پیشنهاد کرد: دختران جوان از ازدواج با افراد خسیس پرهیز کنند.

وی تصریح کرد: ازدواج‌های عاشقانه و کورکورانه به نتیجه نرسیده است و جوانان سعی در ازدواج عقلایی و منطقی باشند.

نویسنده کتاب گلبرگ زندگی، با اشاره به اینکه زیبایی اولویت اول زنان نیست ولی بیشتر این موضوع به افراد متشخص و دارای جایگاه بر می‌گردد ولی مردان زیبایی بیشتر برای‌شان مهم است، تصریح کرد: در 95 درصد از ازدواج‌ها بعد از خطبه عقد، مهر همسری در وجود انسان به وجود می‌آید.

وی گفت: مردان خیلی غیرتی دنبال دختران بسیار خوشگل نگردند که با مشکل مواجه می‌شوند و زیبایی حداقلی نیز برای آنان کفایت می‌کند.

کارشناس برنامه سمت خدا، افزود: آقایان بدانند که زیبایی خوراک نفس است و اگر زن پاکدامنی و ایمان نداشته باشد بعد از چند ماه به مشکل بر می‌خورند.

دهنوی همچنین عنوان کرد: اگر نیازهای غریزی مرد برآورده نشود؛ مثلا زن سرد مزاج باشد و یا اگر زن مشکلات دیگر دارد، ازدواج موقت اشکال ندارد ولی گاهی اوقات مردها برای ثواب ازدواج مجدد می‌کنند ولی مرد دچار ده گناه دیگر می‌شود.

وی تأکید کرد: از لحاظ اسلام حجاب در مقابل همسر هیچگونه محدودیتی ندارد؛ اما پدر و مادرها در مقابل فرزندان از سن 7 تا 12 سال، باید حجاب داشته باشند و از آن به بعد حتی باید بیشتر باشد.