به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان تا 15 مردادماه سال جاری تمدید شد.
دومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان در رشتههای نقاشی و خوشنویسی و در سه گروه سنی 6 تا 8 سال ، 9 تا 11 سال و 12 تا 14 سال شهریور ماه امسال در اصفهان برگزار میشود.
این جشنواره در رشته نقاشی با موضوعهای طبیعت بی جان ایرانی ، پنجره اتاق من ، شهر رویایی من، پروانهها و گلها ، سیمرغ ، مترسک، کشتی نوح ، ابراهیم در آتش، حضرت سلیمان و هدهد، حضرت یونس در شکم ماهی و در رشته خوشنویسی با موضوع آزاد برگزار میشود که در رشته خوشنویسی برای گروههای سنی 6 تا 8 و 9 تا 11 سال خط تحریری و برای گروه سنی 12 تا 14 سال خط درشت در نظر گرفته شده است.
کودکان و نوجوانان 6 تا 14 سال میتوانند آثار خود را در قطع A4 و با فرمت JPG تا 15 مردادماه به سایت جشنواره به نشانی www.koodakart.ir ارسال کنند.
آثار ارسال شده توسط شورای داوری متشکل از بهرام کلهرنیا، علی هاشمی شهرکی و یاسمین سینایی بررسی میشود و افراد پذیرفته شده به دومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان که به صورت کارگاهی شهریور ماه در اصفهان برگزار میشود، راه مییابند.
دومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان برگزار خواهد شد.
بیش از 1100 اثر به بخش تجسمی نمایشگاه قرآن رسید
بیش از 1100 اثر به نمایشگاه بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم رسید.
بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در رشته های نقاشی ، خوشنویسی، نگارگری، تصویرسازی و گرافیک برگزار می شود که 1103 اثر از 421 هنرمند به دبیرخانه این بخش رسیده است.
آثار رسیده به بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از هنرمندان 27 استان کشور است و 210 هنرمند زن و 211 هنرمند مرد آثارشان را به این بخش ارائه کرده اند.
در مرحله انتخاب اولیه آثار بیش از 400 اثر در رشته های نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، گرافیک و تصویرسازی از بین آثار رسیده انتخاب شده است و پس از مرحله نهایی انتخاب ، آثار راه یافته به نمایشگاه معرفی می شوند.
برگزاری کارگاههای نقاشی، خوشنویسی، نگارگری، منبت و معرق نیز از دیگر برنامه های بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم است.
بخش تجسمی بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و مرکز هماهنگی و ترویج فعالیت های قرآنی از هفته آینده در نمایشگاه قرآن برگزار میشود.
آیدین آغداشلو ستاره رادیو میشود
آیدین آغداشلو، ایرج راد و خشایار اعتمادی این هفته به رادیو میآیند.
"سه ستاره" عنوان برنامهای جدید از گروه جوان، ورزش و تفریحات شبکه جوان است که پنجشنبهها از ساعت 16 تا 20 روی آنتن می رود.
برنامه سه ستاره روز پنجشنبه ـ 29 تیر ماه ـ میزبان آیدین آغداشلو نقاش و گرافیست، ایرج راد بازیگر و کارگردان و خشایار اعتمادی خواننده خواهد بود.
گویندگی این برنامه را وحید رونقی و تهیه کنندگی آن را حامد مرادیان بر عهده خواهد داشت.
برگزاری مراسم یادبود سه هنرمند فقید در خانه هنرمندان ایران
مراسم یادبود سه هنرمند فقید حسن کسایی، منصوره حسینی و عبدالله سرور احمدی در ایام ماه مبارک رمضان در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
ویژه برنامههای ادبی و هنری خانه هنرمندان ایران، باغ هنر و تماشاخانه ایرانشهر از سوی روابط عمومی خانه هنرمندان ایران اعلام شد.
برنامه ملکوت کلمات، سکوی شعر امروز، نمایشنامه خوانی، گرافیک موسیقی، پخش فیلم، اجرای تعزیه و همایش هنرهای قرآنی از جمله برنامههای متنوع خانه هنرمندان ایران و تماشاخانه ایرانشهر در ماه تقرب به خدا است.
خانه هنرمندان ایران در ایام مبارک و معنوی ماه رمضان سه مراسم یادبود به احترام سه هنرمند پیشکسوت و از دست رفته ایران، حسن کسایی، منصوره حسینی و عبدالله سرور احمدی را نیز برگزار میکند.
گالریهای خانه هنرمندان در این ایام از 2 تا 20 مرداد به نمایشگاه مهمانی هنری و از 21 تا 31 مرداد ماه به هفته هنر پهلوانی اختصاص خواهند داشت.
همچنین اجرای نمایشی آبی با موضوع فلسطین در استخر باغ هنر، ویژه برنامه های قدر هنرمندان در شب های قدر، بازدید کودکان، سالمندان و زنان تحت پوشش سازمان های بهزیستی از مجموعه خانه هنرمندان ایران، از جمله برنامههای این خانه به مناسبت ماه مبارک رمضان است.
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