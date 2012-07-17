بازدید هیئت آفریقای جنوبی از تاسیسات فاضلاب جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، "مابودآ فاسی" معاون وزیر آب کشور آفریقای جنوبی در راس هیئتی به منظور استفاده از تجربیات ایران در توسعه و ساخت زیربناهای آب و فاضلاب؛ از تصفیه‌‌خانه فاضلاب جنوب تهران به عنوان بزرگترین تصفیه‌خانه فاضلاب کشور بازدید کرد.

اصغر ریاضتی، مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران در این مراسم با اعلام اینکه هم اکنون حدود 4 میلیون نفر در شهر تهران زیر پوشش طرح فاضلاب هستند؛ از بهره برداری نهایی دو طرح بزرگ از مجموعه تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب تهران تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داد.

ریاضتی تصریح کرد: بهره برداری از تونل فاضلاب رو شرق تهران قطعات 5 و 6 به انضمام 500 کیلومتر شبکه اصلی و 70 هزار انشعاب فاضلاب تا پایان خردادماه و بهره برداری از واحدهای 5 و 6 تصفیه خانه جنوب تهران تا پایان شهریورماه انجام خواهد شد.

وی افزود: قطعه پنجم تونل فاضلابروی شرق تهران به طول 2000 متر برای جمع‌آوری و انتقال فاضلاب شمال و شمال شرق پایتخت در دست اجرا بوده که برای نخستین بار در کشور طرح اجرای ورتکس فاضلاب در این قطعه اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران، ادامه داد: قطعه 6 تونل نیز بزرگترین ورودی تونل فاضلابروی شرق تهران در خیابان امامت به طول 900 متر است که این قطعه از تونل، به منظور جمع آوری فاضلاب شرق تهران در محدوده خیابان دماوند اجرا می شود و از طریق این قطعه فاضلاب مناطق 4 و 8 شهرداری به تونل فاضلابروی شرق متصل خواهد شد.

ریاضتی در خصوص واحدهای 5 و 6 تصفیه خانه جنوب، گفت: این واحدها بخشی از 8 واحد تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران واقع در منطقه شهرری است که هر واحد آن حدود 525 هزار نفر را پوشش داده و با تکمیل این دو واحد سالانه بیش از 82 میلیون مترمکعب فاضلاب تصفیه‌ خواهد شد.

همچنین "مابودآ فاسی" معاون وزیر آب کشور آفریقای جنوبی نیز در این بازدید گفت: آفریقای جنوبی از نظر طرح‌های آب و فاضلاب شهری چندان توسعه یافته نیست و این بازدید به منظور استفاده از تجربیات ایران در اجرا و احداث شبکه و تصفیه‌خانه انجام می‌شود و پس از بازدیدها و نشست‌های کارشناسی، تفاهم‌نامه همکاری در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی و تبادل تجربیات مبادله خواهد شد.