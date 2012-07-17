روزانه 600 کیلوگرم مرغ کشتار روز به مناسبت ماه مبارک رمضان در زهک توزیع می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دهمرده ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار این شهرستان اظهار داشت: این میزان مرغ به قیمت چهار هزار و 700 تومان در زهک توزیع می شود.

وی گفت: اقدامات لازم برای در اختیار قرار دادن مکانی برای فروش خرما در سطح این شهرستان نیز صورت گرفته تا مردم دغدغه ای برای خرید خرمای مناسب در این ایام نداشته باشند.

وی افزود: اجناسی که در این ماه به بازار عرضه می ‌شوند باید علاوه بر قیمت مناسب از کیفیت خوبی به خصوص از لحاظ بهداشتی برخوردار باشند تا مردم رضایت کافی داشته باشند.

فرماندار زهک بیان داشت: طرح نظارتی بر بازار این شهرستان به مناسبت ماه مبارک رمضان از پانزدهم تیرماه آغاز شده و تا بیست و پنجم مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: همه تلاش ‌ها به نحوی خواهد بود تا مردم مسلمان زهک در ماه مبارک رمضان دغدغه دسترسی به مواد خوراکی را نداشته باشند.

وی افزود: در سال گذشته از هزار و 300 واحد صنفی این شهرستان بازدید به عمل آمد که از این تعداد 66 واحد متخلف شناسایی و تاکنون به 50 مورد از آن ‌ها رسیدگی شده است.