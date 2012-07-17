به گزارش خبرگزاری مهر، فردین کریم خاوری با سازهای سه تار، شورانگیز و تارباس ، مهرداد کریم خاوری با سازهای دف ، دهل ، تنبک وکوزه ، مهرداد ناصحی با سازهای کمانچه و صراحی ، مهنازحسینی با تارباس ونفیسه فرج زاده جلالی با سه تار باس از نوازندگان این آلبوم هستند . فردین کریم خاوری ، مهرداد ناصحی ،هاله سیفی زاده ومهسا حسینی هم به همخوانی آواز هم در آن پرداخته اند.

این آلبوم ، که با مدیریت تولید رضا مهدوی ، موسیقیدان ومدیرموسسه راوی آذر کیمیا تولید و انتشار یافته است ؛ در برگیرنده 31 قطعه موسیقایی است که توسط این آهنگساز برای فیلم"از سال های کبود" ساخته شده است .

فردین کریم خاوری دریادداشتی که دربروشور این آلبوم نوشته آورده است: "در یک فیلم بلند ، با لحظه های مختلفی برخورد می کنیم که ریتم فیلم را تشکیل می دهند تا بافت فیلم برای بیننده یکنواخت ودارای سکون نباشد. متن فیلمنامه هسته اصلی یک فیلم است که کارگردان از یک تم می تواند استفاده کند وآن را بسط دهد اما برای جلوگیری از یکنواخت شدن فیلم می توان از تکنیک هایی همچون بازیگران ، دیالوگ ، زاویه دوربین ، قاب بندی تدوین ، موسیقی و... استفاده نمود که هر کدام قالب خاصی دارد و درنهایت پیرو ریتم فیلم هستند .

کریم خاوری درادامه افزوده است : "مجموعه ای که پیش رو دارید؛ بخش هایی از موسیقی متن فیلم "از سالهای کبود" است . به همین دلیل ، زمان بعضی از قطعه ها خیلی کوتاه ودر حد چند ثانیه وزمان بعضی دیگر بلند و چند دقیقه است و موسیقی براساس پلان ها و سکانس های فیلم ساخته شده است . بنابراین ،نام قطعه ها براساس موضوع هر صحنه انتخاب شده است.

گفتنی است از سال های کبود با طرح جلدی چشم نواز از سوی پخش "رهگذرهفت اقلیم "و "ایران بام"دربازار عرضه شده است.