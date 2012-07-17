مراد پور و کریمی پروانه ساخت گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، "بشارت به یک شهروند هزاره سوم" به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد هادی کریمی ( دینی)، "متل قو" به تهیه کنندگی بیژن امکانیان و کارگردانی مسعود نوابی (اجتماعی - خانوادگی ) و "شنام" به تهیه کنندگی حسن کلامی و کارگردانی احمد مراد پور (دفاع مقدس - کردستان) عناوین پروژه هایی است که از این شورا پروانه ساخت دریافت کرده است.

