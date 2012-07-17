  1. جامعه
۲۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۳

تایید حکم اعدام مرد همسرکش

تایید حکم اعدام مرد همسرکش

مرد جنایتکاری که همسر خود را با ضربه‌های کارد به قتل رسانده بود با تایید حکم اعدامش پای چوبه دار قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فیصل متهم است 10 فروردین سال 90 همسر خود به نام نرگس را با ضربه‌های کارد به قتل رسانده است.

متهم پس از دستگیری از سوی ماموران پلیس شهرستان رباط کریم به قتل اعتراف کرد و گفت: من و همسرم از مدت‌ها قبل با یکدیگر اختلاف داشتیم. شب قبل از حادثه نیز تازه از مسافرت بازگشته بودیم. صبح دوباره با هم درگیر شدیم که در یک لحظه کنترلم را از دست داده و او را با ضربه‌های کارد کشتم.

متهم پس از محاکمه در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به فساد محکوم شد که حکم مجازات او از سوی قضات به شعبه 11 دیوان عالی کشور تایید شد.

کد مطلب 1652339

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