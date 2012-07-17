مسابقات بین المللی اسکواش در گرگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم گرگان وآق قلا درمجلس شورای اسلامی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح این مسابقات گفت: اسکواش امروز با توسعه ای که دراستان پیدا کرده تبدیل به یک ورزش مردمی شده است.

عیسی امامی افزود: اسکواش گلستان سرشار ازاستعدادهای ملی و فراملی است، این ورزش دراستان گلستان به یک ورزش مردمی تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: استعدادهای گلستان در ورزش اسکواش در خاورمیانه و آسیا خودنمایی می کنند و این ورزش موجبات پیوند فرهنگ این استان با دیگرکشورهای جهان را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه این ورزش برای استان ما یک فرصت ایجاد کرده است افزود: باید بتوانیم با تداوم این برنامه ها از این فرصت ها نهایت بهره را برای توسعه و شناساندن استان ببریم.

امامی درادامه اظهار داشت: هرقدرسرمایه گذاری روی ورزش انجام دهیم چه دربخش سخت افزاری چه دربخش ترویج اخلاقیات در ورزش توانسته ایم از آسیب های اجتماعی که درجامعه وجود دارد و جوانان ما را تهدید می کند جلوگیری کنیم.

وی با بیان اینکه باید هم درحوزه قهرمانی و هم در حوزه حرفه ای و توسعه ای ورزش سرمایه گذاری کنیم افزود: خانواده ورزش استان دراین چندسال اخیر تمام توان خود را برای پویا کردن ورزش استان به کارگرفت و هم اکنون گلستان درامر ورزش یکی ازاستانهای پرافتخارکشور است.

مدیرعامل شرکت مخابرات گلستان نیز گفت:رهبری امربه ورزش را امر به کارخیر می داند وما تاجایی که درتوانمان است اسباب توسعه ورزش استان را فراهم می کنیم.

سید اسحاق حسینی که شرکت متبوعش اسپانسری این دوره ازمسابقات اسکواش را برعهده دارد افزود: درحوزه هایی که باعث اقبال عمومی است وارد می شویم و ازآنجاییکه بیشترین مشتریان ما جوانان هستند سعی این است که در حوزه ورزش که مخاطبینش جوانان هستند وارد شویم.

وی بیان داشت: نگاهم به ورزش نگاه مثبتی است و اگردستگاهی توانمندی داشته باشد تا ازطریق تبلیغات ورزشی به اهداف خود هم برسد باید دراین امرمشارکت کند.

حسینی تصریح کرد: نگاه ما به ورزش نگاه حرفه ای نیست اما ما در کنار دستگاه متولی ورزش استان هستیم و آمادگی داریم تا در مسابقات سوپرلیگ والیبال نیز به عنوان حامی مالی در کنار این تیم باشیم.