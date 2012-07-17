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۲۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

سند مقررات بهداشتی بین‌المللی در دولت تصویب شد

معاون بهداشتی وزارت بهداشت از تصویب سند مقررات بهداشتی بین‌المللی در دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا مصداقی‌نیا روز سه شنبه در نخستین جلسه ستاد بین‌بخشی اجرای مقررات بهداشتی بین‌المللی که در ساختمان وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: سند مقررات بهداشتی بین‌المللی (IHR) تدوین شده و در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به تصویب رسیده است. در حال حاضر وزارت بهداشت به دنبال اجرای این مصوبه است.

وی بر لزوم همکاریهای بین‌بخشی به منظور تحقق اهداف نظام سلامت تاکید کرد و افزود: تنها تحقق 25 تا 30 درصد از اهداف سلامتی با وزارت بهداشت است و تحقق کامل اهداف حوزه سلامت نیازمند همکاری سایر بخش‌های مرتبط است.
 
مصداقی‌نیا در ادامه به تکلیف سازمان جهانی بهداشت برای اجرای مقررات بهداشتی بین‌المللی از سال 1968 اشاره کرد و گفت: مقررات بهداشتی بین‌المللی در سال 1968از سوی سازمان جهانی بهداشت تنظیم و در تعداد محدودی از کشورها به اجرا گذاشته شد. بر اساس این مقررات، برخی از بیماریهای حاد که امکان گسترش سریع بین‌المللی داشتند مورد تاکید قرار گرفتند و کشورها ملزم به گزارش این بیماریها در صورت وجود آن در کشورشان شدند.
 
وی گفت: در ابتدا سه بیماری طاعون، وبا و تب زرد به عنوان مقررات بهداشتی بین‌المللی مطرح شدند و کشورها می بایست در صورت مشاهده این بیماری‌ها، سریعا مراتب را به سازمان جهانی بهداشت و دیگر کشورها اعلام می‌کردند اما با مرور زمان و گسترش ارتباطات بین‌المللی، این مقررات نیز توسعه یافته‌اند و تعداد بیماریها افزایش یافت. همچنین دسته دیگری از اتفاقات مانند اتفاقات هسته‌ای و شیمیایی نیز در این مقررات گنجانده شدند.
 
معاون وزیر بهداشت افزود: وزارت بهداشت ایران متعهد به رعایت مقررات بهداشتی بین‌المللی شده است و در رصد بین‌المللی قرار دارد، سازمان‌های متعددی همچون وزارت کشور، وزارت کشاورزی، قوه قضاییه و... می‌توانند در اجرای مقررات بهداشتی بین‌المللی با وزارت بهداشت همکاری داشته باشند.
کد مطلب 1652348

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