به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا مصداقینیا روز سه شنبه در نخستین جلسه ستاد بینبخشی اجرای مقررات بهداشتی بینالمللی که در ساختمان وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: سند مقررات بهداشتی بینالمللی (IHR) تدوین شده و در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به تصویب رسیده است. در حال حاضر وزارت بهداشت به دنبال اجرای این مصوبه است.
وی بر لزوم همکاریهای بینبخشی به منظور تحقق اهداف نظام سلامت تاکید کرد و افزود: تنها تحقق 25 تا 30 درصد از اهداف سلامتی با وزارت بهداشت است و تحقق کامل اهداف حوزه سلامت نیازمند همکاری سایر بخشهای مرتبط است.
مصداقینیا در ادامه به تکلیف سازمان جهانی بهداشت برای اجرای مقررات بهداشتی بینالمللی از سال 1968 اشاره کرد و گفت: مقررات بهداشتی بینالمللی در سال 1968از سوی سازمان جهانی بهداشت تنظیم و در تعداد محدودی از کشورها به اجرا گذاشته شد. بر اساس این مقررات، برخی از بیماریهای حاد که امکان گسترش سریع بینالمللی داشتند مورد تاکید قرار گرفتند و کشورها ملزم به گزارش این بیماریها در صورت وجود آن در کشورشان شدند.
وی گفت: در ابتدا سه بیماری طاعون، وبا و تب زرد به عنوان مقررات بهداشتی بینالمللی مطرح شدند و کشورها می بایست در صورت مشاهده این بیماریها، سریعا مراتب را به سازمان جهانی بهداشت و دیگر کشورها اعلام میکردند اما با مرور زمان و گسترش ارتباطات بینالمللی، این مقررات نیز توسعه یافتهاند و تعداد بیماریها افزایش یافت. همچنین دسته دیگری از اتفاقات مانند اتفاقات هستهای و شیمیایی نیز در این مقررات گنجانده شدند.
معاون وزیر بهداشت افزود: وزارت بهداشت ایران متعهد به رعایت مقررات بهداشتی بینالمللی شده است و در رصد بینالمللی قرار دارد، سازمانهای متعددی همچون وزارت کشور، وزارت کشاورزی، قوه قضاییه و... میتوانند در اجرای مقررات بهداشتی بینالمللی با وزارت بهداشت همکاری داشته باشند.
نظر شما