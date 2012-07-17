  1. هنر
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۰:۱۷

پایان دیگر بر سینما/

زنان نجات‌دهندگان جدید هالیوود شده‌اند

زنان نجات‌دهندگان جدید هالیوود شده‌اند

نگاهی به فیلم های پر فروش چند ماه اخیر سینمای هالیوود حکایت از این دارد که قهرمانان فیلم ها بیشتر زنان هستند و ابرقهرمانان مرد دیگر تکراری شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که گمان می رفت تا بارقرهمانان مرد سینمای آمریکا بتوانند فروش گیشه ای را تسخیر کنند، نگاهی به پر فروش ترین آثار نمایش داده شده در سه ماهه اخیر نتایج جالبی دارد.

فیلم "عظش مبارزه" در حالی که توانست به عنوان پر فروش ترین فیلم بهار امسال شناخته شود از تک شخصیت زنی بهره می برد که یک تنه به قبل دشمن می زند تا بتواند قهرمانی را برای ناحیه خود به دست آورد.

در ادامه در فیلم "سفید برفی و شکارچی" که این فیلم هم در گیشه موفق نشان داد دشاهد جنگ ملکه سیاهی ها و سفید برفی هستیم که بر حسب تصادف هر دو از ابر قهرمانان زنی هستند که تاکنون مشاهده شده است.

اما سریال قهرمانان زن هالیوود به اینجا هم ختم نمی شود، بلکه نمایش انیمیشن دلاور مهر تاییدی بر این روند تکراری است. در این فیلم یک دختر بچه خلاف نظر جامعه خود تصمیم می گیرد تا به جنگ دشمنان سرزمینش برود و البته همه را هم قلع و قمع می کند.

این ها را اضافه کنید به ابر قهرمانان فیلم "انتقام جویان، زیر زمین، بتمن بر می خیزد و ...نتیجه اینکه روند انتخاب شخصیت نخست آثار بر اساس هدفی مشخص تغییر یافته است و یا بازار سینمای جهان دیگر از قهرمانان مرد تکراری و البته به زعم هالیوود شکست ناپذیر خسته شده است.

کد مطلب 1652361

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