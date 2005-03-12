اتحاديه اروپا تحريم تسليحاتي چين را لغو مي كند// آمريكا تلافي نخواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، "بنيتا فررو والدر" كميسر روابط خارجي اين اتحاديه طي مصاحبه اي با اين خبرگزاري اعلام كرد: يك نماينده از سوي مقامات اروپايي در هفته آتي به واشنگتن سفر مي كند و در اين سفر تلاش خواهد شد تا ترسهاي ناشي از پايان دادن به تحريم تسليحاتي كه آمريكائيها ، معتقدند اين اقدام توازن قوا را در شرق آسيا برهم خواهد زد، كاهش دهد.

فررو والدر گفت: البته من نگراني هايي از جانب آمريكا شنيده ام اما هرگز كلمه "تلافي" را از سوي آنها نشنيده ام.

اين سخنگو كه از "جاكارتا" ديدار مي كرد، اعلام نمود:" ما احساس مي كنيم كه امروز چين يك شريك است، يك شريك مهم و نمي خواهيم با آن كشور مانند زيمبابوه يا ديگر كشورها برخورد و رفتار كنيم".

وي گفت كه بعد از سركوبي خونين معترضين طرفدار دموكراسي در ميدان تيان آنمن در سال 1989 ، چين در زمينه حقوق بشر پيشرفتهائي داشته است و اروپا به فشار خود بر آن كشور ادامه خواهد داد تا در خصوص مساله تايوان نيز راه حلي مسالمت آميز پيدا كند.

اين مقام اروپايي گفت: اروپا در پي گسترش صادرات تسليحات نيست و بر اين باورهم نيست كه رفع تحريم به معني سرازير شدن تكنولوژي نظامي اروپا به چين خواهد بود.