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۲۲ اسفند ۱۳۸۳، ۲۱:۰۳

يك مقام ارشد اتحاديه اروپا اعلام كرد:

اتحاديه اروپا تحريم تسليحاتي چين را لغو مي كند// آمريكا تلافي نخواهد كرد

يك مقام ارشد اتحاديه اروپا اعلام كرد كه اين اتحاديه در صدد لغو تحريم 15ساله فروش تسليحات به چين است و انتظار نمي رود كه واشنگتن در اين خصوص، اقدامي تلافي جويانه عليه اروپا انجام دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، "بنيتا فررو والدر" كميسر روابط خارجي اين اتحاديه طي مصاحبه اي با اين خبرگزاري اعلام كرد: يك نماينده از سوي مقامات اروپايي در هفته آتي به واشنگتن سفر مي كند و در اين سفر تلاش خواهد شد تا ترسهاي ناشي از پايان دادن به تحريم تسليحاتي كه آمريكائيها ، معتقدند اين اقدام توازن قوا را در شرق آسيا برهم خواهد زد، كاهش دهد.

فررو والدر گفت: البته من نگراني هايي از جانب آمريكا شنيده ام اما هرگز كلمه "تلافي" را از سوي آنها نشنيده ام.

اين سخنگو كه از "جاكارتا" ديدار مي كرد، اعلام نمود:" ما احساس مي كنيم كه امروز چين يك شريك است، يك شريك مهم و نمي خواهيم با آن كشور مانند زيمبابوه يا ديگر كشورها برخورد و رفتار كنيم".

وي گفت كه بعد از سركوبي خونين معترضين طرفدار دموكراسي در ميدان تيان آنمن در سال 1989 ، چين در زمينه حقوق بشر پيشرفتهائي داشته است و اروپا به فشار خود بر آن كشور ادامه خواهد داد تا در خصوص مساله تايوان نيز راه حلي مسالمت آميز پيدا كند.

اين مقام اروپايي گفت: اروپا در پي گسترش صادرات تسليحات نيست و بر اين باورهم نيست كه رفع تحريم به معني سرازير شدن تكنولوژي نظامي اروپا به چين خواهد بود.

کد مطلب 165237

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