دهیاران بازوی اجرایی و نخستین رابط دولت و ملت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی بیغش صبح سه شنبه در همایش بزرگ دهیاران خراسان شمالی که به مناسبت سالروز آغاز فعالیت دهیاران در کشور برگزار شده بود گفت: تاسیس دهیاری در روستاها یکی از کارهای ارزشمند و از افتخارات نظام اسلامی است.

وی دهیاران را بازوی اجرایی و نخستین رابط بین دولت و مردم ذکر کرد و افزود: دهیاران نشان دهنده ارزش دولت در محیط روستاها و ملاک سنجش عملکرد مسئولین در واحدهای مدیریتی کوچک هستند.

احمدی بیغش یکی از مشکلات فعالیت دهیاران در روستاها را محیط کوچک و وابستگی‌های سببی و نسبی دهیاران با اعضای روستا دانست و تصریح کرد: این مسئله و درخواست‌های گاها غیر قانونی افراد روستا دهیاران را برای انجام درست وظایف خود با مشکل روبرو کرده است.

وی تحمل دهیاران در برابر مشکلات و تلاش برای بهبود اوضاع روستاها را در زمره باقیات صالحات برای دهیاران عنوان کرد و افزود: هیچ گاه اندک حقوق پرداختی به دهیاران نمی‌تواند پاسخگوی زحمات آنان در روستاها باشد.

1.3 میلیارد تومان به خرید ماشین آلات دهیاری‌های استان اختصاص یافت

در این همایش مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان شمالی نیز گفت: با توجه به مفاد برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود در تمامی روستاهای بالای 20 خانوار استان دهیاری تشکیل شود.

مسلم راعی با بیان اینکه هم اکنون این مهم تحقق یافته است، اظهار داشت: در حال حاضر در 647 روستای خراسان شمالی دهیاری وجود داشته که حدود 95.1 درصد جمعیت روستایی استان در این روستاها ساکن هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون میانگین جمعیت تحت پوشش دهیاری‌ها در کشور 83 درصد است، عنوان کرد: بر این اساس خراسان شمالی از میانگین کشوری بیش از 12 درصد در این شاخص جلوتر است.

راعی با اشاره به جذب بیش از 10 میلیارد تومان بودجه در سال گذشته در دهیاری‌های خراسان شمالی تصریح کرد: این بودجه علاوه بر اعتبارات تملک دارایی، جذب دهیاری‌های استان شد و نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های اجرایی، فرهنگی و عمرانی روستاها داشت.

وی در مورد برنامه‌های دفتر امور روستایی استانداری خراسان شمالی در سال جاری اظهار داشت: بر اساس برنامه پیش بینی شده در سال جاری تمامی روستاهای بالای 300 نفر جمعیت استان به ساختمان دهیاری و پارک کودک تجهیز خواهند شد.

این مسئول اضافه کرد: علاوه بر این در تمامی روستاهای بالای 500 نفر جمعیت خراسان شمالی نیز علاوه بر ساختمان دهیاری و پارک کودک، ساختمان غسالخانه نیز تکمیل می‌شود.

وی افزود: همچنین در سال جاری اعتباری بالغ بر 1.3 میلیارد تومان برای خرید ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین مورد نیاز دهیاری‌ها اختصاص یافته است.

مسلم راعی در مورد پروژه‌های اجرا شده در روستاهای خراسان شمالی نیز اظهار داشت: از ابتدای تشکیل استان تاکنون هزار و 357 پروژه در روستاهای استان آغاز شده که 915 پروژه آن تکمیل و 442 پروژه نیز در دست اجرا است.

وی افزود: در طی 3 سال گذشته نیز 9 روستای کنار جاده اصلی خراسان شمالی برای افزایش اطمینان خاطر کشاورزان و روستاییان به پایگاه آتش نشانی مجهز شده‌اند.

راعی همچنین از تکمیل شناسنامه روستاهای خراسان شمالی خبر داد و افزود: این شناسنامه‌ها در 28 صفحه اطلاعات تنظیم شده و تمامی اطلاعات روستاها را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه شناسنامه روستاهای خراسان شمالی به صورت الترونیکی و نرم افزاری نیز تهیه شده است، اظهار داشت: برای تهیه این شناسنامه‌ها و بروز رسانی آن‌ها در مجموع 27 هزار نفر ساعت آموزش به دهیاران روستاهای خراسان شمالی ارائه شده است.

راعی در پایان در مورد ترکیب دهیاران خراسان شمالی نیز عنوان کرد: از 647 دهیار استان 55 نفر خانم و 592 نفر نیز آقا هستند.

وی افزود: همچنین از نظر سطح تحصیلات نیز 103 دهیار خراسان شمالی دارای تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد، 65 نفر فوق دیپلم، 326 نفر دیپلم و 114 نفر نیز دارای تحصیلات زیردیپلم هستند.

