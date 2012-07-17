به گزارش خبرگزاری مهر، برای اولین بار مولفهٔ اضطراب اجرایی موسیقایی در حیطهٔ روان‌ شناسی موسیقی (و بخصوص منحصرا در ارتباط با موسیقی سنتی ایرانی) توسط الهه صادقیان کارشناس ارشد روان ‌شناسی و با حمایت سایت موسیقی ایرانیان منتشر شد.

ابراهیم مولائی سردبیر موسیقی ایرانیان با اعلام این خبر، گفت: این پژوهش ارزشمند توسط پژوهشگر جوان الهه صادقیان نگاشته شده و به بررسی رابطهٔ اضطراب اجرایی موسیقایی با مکانیسم ‌های کنارآمدن، اضطراب خصیصه ‌ای، تعداد سال‌های نوازندگی، اجراهای زنده و سن در میان نوازندگان موسیقی ایرانی می‌پردازد که به همت ۱۲۲ نفر از نوازندگان مطرح ایرانی از جمله کیهان کلهر، ارژنگ کامکار و حسین مهرانی به ثمر رسیده است.

وی در ادامه صحبتهایش افزود: خانم صادقیان کوشیده علاوه بر گزارش نتایج آماری بر اساس سوالات پژوهش، در بخش نظری به تمامی ابعاد اضطراب در اجرای موسیقی و رابطهٔ آن با بیشتر مولفه‌های مرتبط بپردازد و راهکارهای متداول و سودمند را در کاهش این اضطراب عنوان کند، بخشی که مطالعهٔ آن با توجه به کمبود قابل توجه منابع فارسی در این حیطه می‌تواند تاثیر مثبت و مهمی در اجرای نوازندگان و همچنین موسیقی ما داشته باشد.



جستاری در موسیقی نواحی کرمان در تهران

جستاری در موسیقی نواحی استان کرمان عنوان برنامه‌ای پژوهشی است که چهارشنبه 28 تیر در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

این برنامه با همکاری معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر برگزار شده و قرار است سید فواد توحیدی، پژوهشگر و نوازنده سه تار، در این برنامه به همراه منابع صوتی، تصویری و اجرای زنده موسیقی نواحی کرمان به بررسی این نوع موسیقی بپردازد.

سید فؤاد توحیدی 20 آذر 1350 در شهر کرمان متولد شده، او فرزند مرحوم سید محمود توحیدی شاعر و عارف شهیر کرمان است. فؤاد از هفت سالگی آشنایی‌اش را با موسیقی آغاز کرد و از چهارده سالگی نیز قطعات ادبی و شعر می‌گفت. توحیدی موسیقی را نزد اساتیدی چون داریوش برهانی، محمد صدیق، محمود خیامی، حمید ایلاقی، محمد میرزایی، داود آزاد، محمد رضا ابراهیمی، کیوان ساکت، بیژن کامکار، علیرضا فیض بشی پور و محمد رضا درویشی آموخته است.

مجموعه آلبوم‌های کویرانه با موضوع موسیقی نواحی استان کرمان، جستاری در موسیقی نواحی استان کرمان، دوره عالی شیوه دف نوازی، دایره المعارف موسیقی نواحی کرمان، قطعاتی برای تنبور، مجموعه شعرفریاد در باد، مجموعه شعرنشسته‌ام که بیائی آثاری از وی است که تاکنون منتشر شده است.

مسئول دبیر خانه جشنواره موسیقی نواحی کشور به مدت پنج سال، مسئول جمعیت دوستداران موسیقی نواحی، مسئول گروه پژوهشی موسیقی نواحی استان کرمان، سرپرست گروه موسیقی ارفع کرمانی، کارشناس موزه سازشناسی و پژوهشگرنمونه موسیقی کشور در سال 1384 در جشنواره ذکروذاکرین از فعالیت‌های اجرایی وی محسوب می‌شود.

توحیدی توانسته تا کنون به مقام برتر جشنواره تولیدات صدا و سیما با پژوهش ترنم کویر در موضوع موسیقی نواحی در خرداد 1387و مقام برتر جشنواره تولیدات حوزه هنری با اثر صوتی کویرانه در سال 1386 دست پیدا کند.

نشست جستاری در موسیقی نواحی استان کرمان چهارشنبه 28 تیر ساعت 17 در تالار ایران فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولی‌عصر(عج)، تقاطع طالقانی شماره 1552 برگزار می‌شود. شرکت برای کلیه علاقه‌مندان آزاد است.



کارگاه بررسی هنر بداهه‌نوازی در موسیقی دستگاهی ایران

باشگاه موسیقی فرهنگ‌سرای ارسباران، کارگاه شناخت موسیقی ایران تحت عنوان بررسیهنر بداهه‌نوازی در موسیقی دستگاهی ایران را با حضور سیامک آقایی برگزار می‌کند.

باشگاه موسیقی فرهنگ‌سرای ارسباران، کارگاه شناخت موسیقی ایران تحت عنوان بررسیهنر بداهه‌نوازی در موسیقی دستگاهی ایران را با حضور سیامک آقایی برگزار می‌کند. این کارگاه در تاریخ 6 مردادماه از ساعت 16 در محل فرهنگ‌سرا برگزار می‌شود.

سیامک آقایی فارغ‌التحصیل دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است و نوازندگی را در محضر اساتیدی چون پرویز مشکاتیان، محمدرضا لطفی، مسعود شناسا و حسین ملک آموخته است. همچنین این نوازنده در عرصه بداهه نوازی از طریق بررسی مکاتب اساتیدی چون حسن کسایی، جلیل شهناز، فرامرز پایور، حبیب سماعی، مرتضی نی داود، مرتضی محجوبی و رضا ورزنده پژوهش‌هایی انجام داده است.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند به فرهنگ‌سرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، خیابان جلفا، خیابان ارسباران مراجعه و یا با تلفن‌های20- 22872818تماس بگیرند.