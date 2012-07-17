اردوی دو روزه فرماندهان بسیج دامغان، در منطقه خزرآباد ساری برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی دو روزه ویژه فرماندهان پایگاه های تابع حوزه مقاومت بسیج الهادی سپاه دامغان، در منطقه خزرآباد ساری برگزار شد.

فرمانده حوزه الهادی دامغان در این اردو گفت: بسیج با ایجاد یک تشکل معنوی که زیر بنای همه جهادها است در راستای پرورش انسان های آماده و با بصیرت و مخلص جهت سربازی امام عصر (عج) گام برمی‌دارد.

سرهنگ سعید تقی پور اظهار داشت: بسیج نمایش قدرت عمومی و اقتدار مردمی و نظام برای مقابله با هر گونه تهدید استکبار و صهیونیسم برعلیه ایران اسلامی است.

وی اذعان داشت: بسیج ندای آمادگی برای مقابله با جنگ نرم و شبیخون فرهنگی و فضای مجازی را سر داده است و از همه مهمتر براساس مطالبه ولی امر مسلمین حضرت آیت الله خامنه‏ای که می‌خواهد خود را بسازیم و بصیرت و معرفت دینی خودمان را عمق بخشیم، خود را تجهیز می‏کند.

اردوی دو روزه بسیجیان پایگاه نمونه استان سمنان در جنگل سیاه‏خانی برگزار شد

فرمانده حوزه الهادی دامغان در جمع 150 نفر از بسیجیان پایگاه نمونه استانی شهید دستغیب که در اردوی دو روزه فراخوانی گردان‏های عاشورا در جنگل سیاه‏خانی حضور داشتند، گفت: تشکیل بسیج خود یک انقلاب در انقلاب اسلامی به فرمان بنیان گذار جمهوری اسلامی بود.

سرهنگ سعید تقی پور افزود: بسیج یعنی کارآمدترین افراد در همه میدان‏ها از جمله دفاع مقدس بر هیچ کس پوشیده نیست؛ و این موضوع برگ زرینی است در تاریخ بسیج ثبت شده است.

وی بیان داشت: فرهنگ بسیج عصاره اولیاء و خداوند متعال است، فرهنگ بسیج و بسیجی فرهنگ علوی، فاطمی و عاشورایی است و هر جا نور بسیج تابیده؛ عزت، اقتدار و معنویت به همراه داشته است؛ چرا که بسیج یک نام مقدس و مطهر و ثمره وحدت مقدس است.

نشست سرگروه‎ حلقه صالحین شهید حسین علم الهدی دامغان برگزار شد

مسئول نظام صالحین بسیج دانشجویی دامغان در نشست سرگروه‎ حلقه صالحین شهید حسین علم الهدی حوزه کوثر که در نمازخانه حوزه الهادی برگزار شد اظهار داشت: تربیت نیازمند توجه و تدبیر ویژه‌ای است چرا که تربیت به عنوان یکی از مسائل مهم،‌جدی و زمان‏بر است.

فائزه امیر احمدی گفت: برای تربیت باید عزمی جدی داشت و باید اهداف دشمنان را در جنگ نرم شناسایی نمود.

وی با اشاره به راه‏های ارتقاء بصیرت لفزود: برای شناسایی نقشه‏ها و طرح‏ریزی دشمنان، باید سطح معلومات و آگاهی خود را در همه حوزه‌ها بالا ببریم.

امیراحمدی از دیگر راه‏های مقابله با جنگ نرم را مقاومت برارزش‌ها و اصالت‌های دفاع مقدس هشت ساله که حاصل خون هزاران شهید و جانباز است برشمرد.

اولین مرحله از فراخوان پایگاهی گردان الزهراء بسیج خواهران میامی برگزار شد

کارشناس فرهنگی و مذهبی میامی در اولین مرحله از فراخوانی پایگاهی گردان الزهراء بسیج خواهران که با حضور اعضای این گردان در نمازخانه حوزه فدک برگزار شد اظهار داشت: پوشش اسلامی و چادر برای یک زن شخصیت والایی می ‏سازد.

حجت الاسلام حسین پناهی ضمن اشاره به جایگاه زن در اسلام گفت: در عصر جاهلیت وجود زن و دختر را ننگ و عار می‏دانستند و آنان را زنده به گور می‌کردند، اما با ظهور اسلام و پیامبری حضرت محمد (ص)، زن به جایگاه اصلی خود بازگشت.

وی با بیان اینکه اسلام زن را به عنوان انسانی مختار و ذی‏شعور و دارای قابلیت و استعداد معرفی کرده است افزود: در دیدگاه دین اسلام زن با رعایت حدود الهی، می‌تواند دوشادوش سایر افراد جامعه و در همه عرصه‌های اجتماع فعالیت کند.

برپایی کارگاه حجاب و عفاف با همکاری سازمان تبلیغات شهرستان میامی، کلاس خود امدادی و توجیه ساختار و سازمان توسط فرمانده پایگاه از دیگر برنامه‏های این فراخوانی بود.

کارگاه آموزشی "حجاب و عفاف" در میامی برگزار شد

مسئول شجره طیبه صالحین سپاه ناحیه میامی در کارگاه آموزشی که با موضوع حجاب و عفاف در نمازخانه عاشقان ثارالله ناحیه میامی برگزار شد، اظهار داشت: عفت ورزیدن ازعوامل رستگاری و فلاح خانواده است.

حجت الاسلام اباذر محمدی در خصوص اهمیت خانواده در اسلام افزود: در اسلام از خانواده تعبیر به دژ محکم شده است؛ چرا که می‌تواند افراد خانواده را در برابر تهاجمات و نفوذ عوامل خارجی حفظ کند.

وی بیان داشت: اسلام بر ایجاد این کانون مهر و محبت تاکید فراوانی دارد و افراد را از طلاق به شدت نهی می‌کند.

مسئول شجره طیبه صالحین ناحیه میامی گفت: عفت یعنی حفظ خود از آنچه قوای شهوانی را بیدار می‏کند.

نخستین جلسه شورای عالی قشر زنان مهدیشهر برگزار شد

نخستین جلسه شورای عالی قشر زنان در خصوص تاثیر زن در خانواده، جامعه و آسیب شناسی آن، با حضور جمعی از فرهیختگان، نخبگان و نمایندگان دستگاه های دولتی، اساتید دانشگاه‌ها و حوزه علمیه مهدیشهر در حوزه مقاومت کوثر این شهر برگزار شد.

فرمانده حوزه مقاومت کوثر مهدیشهر گفت: شناخت معیار و ملاک حضور زن در صحنه‌های گوناگون اجتماعی و نیز تبیین مدار و حدود برخورد مردان با زنان" معروف"است و معروف چیزی است که عقل وشریعت آن را به رسمیت می‏ شناسد.

رحیمه عرب با تأکید بر حضور زن در محیط اجتماع گفت: در آیات قرآن حضرت آسیه قهرمان میدان ایمان و عقیده معرفی شده و در رویارویی با همسر ستمگر خود فرعون و طرفدارانش تا جایی که توانست بر عقیده خویش پای فشرد و سرانجام در این راه به شهادت رسید.

وی ادامه داد: اسلام به زن اجازه می‏دهد که در سایه حجاب در جامعه ظاهر شود و معلم عاطفه، مهربانی و صفا، رحمت و وفا باشد و جامعه را با شمیم عفت، حیا، انسانیت و احساس خود به اهداف متعالی سوق دهد.

