روحانیان نقش موثری در راستای ترویج اسلام در اذهان عمومی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن حسن خانی ظهر سه شنبه در نخستین همایش مشعل داران هدایت در استان کردستان اظهار داشت: روحانیان مشعل داران هدایت هستند که با خون پاک خود اسلام را در سراسر جهان معرفی کردند.

وی با اشاره به هجمه های فرهنگی دشمنان در راستای نابودی ارزش های اسلامی افزود: روحانیان و ائمه جمعه نقش تاثیر گذاری در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه قشر جوان دارند و باید از این ظرفیت و توانمندی در راستای خنثی کردن فتنه دشمنان استفاده شود.

فرمانده انتظامی کردستان بیان کرد: استکبار جهانی با استفاده از همه امکانات موجود در پی ضربه زدن و نابود کردن نظام و دین مبین اسلام است و این وظیفه همه مسئولان و امامان جمعه است که با آگاهی سازی مردم مانع از رشد و نمو فرهنگ غربی در کشور شوند.

حسن خانی یادآور شد: متاسفانه استفاده نابجا از ماهواره و اینترنت عامل ترویج فرهنگ های نابجا، تزلزل بنیان خانواده، سستی اعتقادات جوانان و ترویج بی بند و باری و شیطان پرستی شده که این امر نیازمند چاره اندیشی جدی است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 25 سازمان متولی بحث حجاب و امنیت اجتماعی در جامعه هستند، گفت: زنان انقلاب اسلامی باید الگو و نمونه بارز زن مسلمان جهان باشند.

این همایش با حضور نماینده ولی فقیه در استان کردستان، رئیس مرکز بزرگ غرب کشور، فرمانده انتظامی استان، علما و روحانیان اهل سنت استان های کردستان و آذربایجان غربی در مرکز بزرگ سنندج برگزار شد.