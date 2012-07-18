خروج خودروهای فرسوده نیازمند همکاری جدی نیروی انتظامی است

علی محمد شاعری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اجرای طرح ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در 8 کلانشهر کشور نیازمند همکاری جدی تر نیروی انتظامی است، گفت: با توجه به اینکه هنوز یکماه از آغاز اجرای این طرح نگذشته است، لذا نمی توان به طور دقیق در مورد بازتاب آن صحبت کرد .

قائم مقام سازمان حفاظت از محیط زیست با بیان اینکه طرح ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده از اول تیرماه با هدف کاهش منابع آلاینده و فاقد استاندارد در 8 کلانشهر کشور به مرحله اجرا درآمده است، خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست و دفاتر محیط زیست در کلانشهرهای کشور با جدیت در حال انجام طرح هستند ضمن اینکه نظارت کاملی را نیز در اجرای طرح دارند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست ادامه داد: انتظار ما این است که نیروی انتظامی، شهرداری و دستگاههای دولتی که در انجام طرح ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده دخیل هستند به طور جدی با ما همکاری کنند و سازمان محیط زیست را در اجرای آن تنها نگذارند.

شاعری با بیان اینکه کاهش آلودگی هوا نیازمند بسیج عمومی است، خاطرنشان کرد: در موضوع کاهش آلودگی هوا علاوه بر همکاری دستگاههای اجرایی، مشارکت مردمی و بسیج عمومی ضرورت دارد لذا ما به همکاری بیشتری نیازمند هستیم چرا که تا زمانی که نیروی انتظامی با جدیت با ما همکاری نکند این طرح موفق نمی شود.

قائم مقام سازمان محیط زیست با بیان اینکه منع تردد خودروهای فرسوده در سطح کلانشهرها به معنی آن نیست که این وسایل، اسقاط و یا از رده خارج می شوند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که این وسایل می توانند در شهرهای اطراف کلان شهرها تردد داشته باشند و تنها در محدوده کلان شهرها اجازه تردد نخواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده از ابتدای تیرماه در کلانشهرهای کشور طبق طرح جامع کاهش آلودگی هوا در 8 کلانشهر تهران، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی، مرکزی و البرز به اجرا در آمده است و این مصوبه به دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های کشور، صنایع، شهرداری، ستاد حمل و نقل و سوخت و نیروی انتظامی ابلاغ شده است.