تولید فیلم "لاله"درست نیست/مسئولان باید پاسخگوی بیت المال باشند

مسعود اطیابی کارگردان سینما در ارتباط با پروژه میلیاردی "لاله" به خبرنگار مهر گفت: در شرایطی که سینمای ایران نیمه تعطیل است و تعدادی از اهالی سینما از پس هزینه گزاف بر نمی آیند، درست نیست بودجه فرهنگی کشور ما صرف ساخت چنین فیلم هایی شود.

وی افزود: البته من در جریان این پروژه به طور کامل نیستم. اگر این فرد قصد دارد سرمایه ای را از خارج ار کشور بیاورد و فیلم مورد نظر را زیر نظر ارشاد بسازد در بخش خصوصی آزاد است. البته باید توجه کنیم که آوردن این سرمایه ها و ساخت فیلم های به این شکل باید به نفع کشور و در جهت حفظ ارزش های اسلامی باشد.

اطیابی ادامه داد:مسئواین اگر قرار است هزینه بیت المال و بودجه دولت را در ساخت چنین پروژه های هزینه کنند باید پاسخگو وجدان خود نیز در آینده باشند. مردم کشور ما برای دیدن فیلم های سینمایی حتی چند سالن مناسب که در شان آنها باشد در اختیار ندارند آن وقت چنین هزینه هایی جای آن که صرف به سازی فضاهای فرهنگی شود به چنین پروژه هایی اختصاص پیدا می کند.

وی تاکید کرد: حتی اگر قرار باشد این یرمایه از خارج تامین شود باید به فکر منافع کشور نیز باشیم. اگر هم قرار باشد بودجه دولتی هزینه ساخت چنین فیلمی شود باید برای حداقل پنج هزار نفر از عوامل ایرانی اشتغال زایی انجام شود. همچنین باید موضوع و مضمون فیلم، نوع نگاهش به اجتماع و همچنین ارزش های فرهنگی و اسلامی در این فیلم مورد توجه قرار گیرد.