بررسي دوباره ادعاهاي امارات درباره جزيره هاي ايراني

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، دبير كل شوراي همكاري خليج فارس اعلام كرد كه در نشست وزيران امور خارجه اين شورا ، آخرين تحولات و اوضاع را در بخش منطقه اي و بين المللي و از جمله آنچه وي " اشغال جزيره هاي تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي" دانست، اوضاع عراق، مساله فلسطين و روند صلح خاورميانه و موضوع تروريسم و راه هاي مبارزه با آن را مورد بحث و بررسي قرار خواهد داد.



عبدالرحمن عطيه با صدور بيانيه اي افزود: در اين نشست كه به رياست دوره اي كشور بحرين برگزار مي شود، موضوعات متعددي باهدف افزايش همكاري فعاليت هاي مشترك در همه زمينه ها را مورد بحث وبررسي قرار مي دهند.

گفتني است اين نود و چهارمين نشست وزيران خارجه شوراي همكاري خليج فارس است كه به ميزباني بحرين و در شهر منامه برگزار مي شود.

وي افزود: شوراي وزيران موضوعات مختلف در زمينه سياسي، امنيتي، اقتصادي، نيروي انساني ، محيط زيستي و به ويژه اجراي تصميمات دوره 25 شوراي عالي (سران) شوراي همكاري خليج فارس را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد.

دبير كل شوراي همكاري خليج فارس اضافه كرد: شوراي وزيران همچنين به شكل ويژه بر موضوعات اقتصادي تكيه خواهد كرد.