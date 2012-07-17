  1. فرهنگ و ادب
۲۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۸

خانه کتاب اعلام کرد:

13 هزار و 803 عنوان کتاب در سه ماه نخست سال 91 منتشر شد

13 هزار و 803 عنوان کتاب در سه ماه نخست سال 91 منتشر شد

بر اساس اطلاعات موسسه خانه کتاب 13 هزار و 803 عنوان کتاب در سه ماهه نخست سال جاری منتشر شده که 2 درصد افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال گذشته را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در سه ماه نخست سال 1391 بیشترین تعداد کتاب‌ها به ترتیب در موضوع  علوم عملی (2313 عنوان)، دین (2237 عنوان)، کودک و نوجوان (2186 عنوان)، ادبیات (1822 عنوان)، علوم اجتماعی (1471 عنوان) و آموزشی و کمک درسی (770 عنوان) بوده است.

همچنین بیشترین افزایش نسبت به سال گذشته در رده‌های کمک درسی 21% ، علوم اجتماعی 17% و ادبیات 11% بوده است.

بر اساس این گزارش تعداد شمارگان کل کتاب‌های منتشر شده در سه ماهه نخست سال جاری 459/503/36 نسخه و تیراژ میانگین نیز 673/2 بوده است.

این اطلاعات نشان می‌دهد که  در سال 1391 بیشترین شمارگان با 760/960/8 نسخه به موضوع کودک و نوجوان و پس از آن کتاب های دین با 200/616/7 نسخه اختصاص دارد و موضوع علوم عملی با 890/341/4 نسخه و موضوع علوم اجتماعی با 870/102/3 نسخه و موضوع ادبیات با 620/994/2 نسخه و موضوع کمک درسی با 450/587/2 در مراحل بعدی قرار دارند.

همچنین بررسی قیمت کتاب‌ها در سه ماه نخست امسال و سال گذشته نشان می‌دهد که قیمت کل کتاب‌های منتشر شده در سه ماهه نخست سال جاری برابر با 000/368/821/621/1 بوده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 17 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در سه ماهه نخست سال جاری کتاب‌های تألیفی 7 درصد افزایش و کتاب‌های ترجمه شده 12 درصد کاهش داشته‌اند.

بر اساس اطلاعات موسسه خانه کتاب، همچنین کتاب‌های چاپ اول 8 درصد افزایش رشد داشته و کتاب‌های چاپ مجدد نیز 6 درصد کاهش رشد داشته‌اند.

این گزارش می‌افزاید: کتاب‌های سه ماهه اول سال 1391 از سوی 2341 ناشر منتشر شده‌اند. از میان مولفان و مترجمان کتاب‌های انشتار یافته در سه ماهه نخست نیز تعداد 9546 نویسنده مولف و تعداد 2410 نویسنده مترجم بوده‌اند.

کد مطلب 1652427

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