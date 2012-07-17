  1. ورزش
۲۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۲

بارسلونا هشتم است، رئال دوم/

فهرست 10 باشگاه ثروتمند جهان اعلام شد/ "منچستر" ثروتمندترین تیم دنیا

فهرست 10 باشگاه ثروتمند جهان اعلام شد/ "منچستر" ثروتمندترین تیم دنیا

براساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از ثروتمندترین باشگاه‌های فوتبال جهان، منچستریونایتد در صدر قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه منچستریونایتد در حال حاضر به ارزش یک میلیارد 430 میلیون پوند نسبت به سال 2011 که یک میلیارد و 650 میلیون پوند ارزش این تیم بوده، سیر نزولی داشته اما نسبت به رئال مادرید 19 درصد ارزشمندتر است.

به گزارش ساکرنت، در فهرست 50 تیمی فوربس، هفت باشگاه فوتبال دیده می شود. آرسنال در این فهرست نزولی سه پله ای داشته و در رده دهم قرار دارد و بارسلونا با صعودی 18 پله ای، در رده هشتم قرار گرفته است.

10 تیم ثروتمند جهان طبق اعلام فوربس:
1- منچستریونایتد -1.43 میلیارد پوند
2- رئال مادرید - 1.20 میلیارد پوند
3- نیویورک یانکیز - 1.18 میلیارد پوند
3- دالاس کابویز - 1.18 میلیارد پوند
5- واشنگتن ردسکینز - یک میلیارد پوند
6- لس آنجلس داجرز - 895 میلیارد پوند
6- ان . ئی پتریوتس - 895 میلیارد پوند
8- بارسلونا - 838 میلیارد پوند
9- نیویورک جاینتس - 831 میلیارد پوند
10- آرسنال - 825 میلیارد پوند

کد مطلب 1652434

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