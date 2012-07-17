  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۸

مرگ و میر ناشی از سوختگی در سیستان ‌و بلوچستان کاهش یافت

مرگ و میر ناشی از سوختگی در سیستان ‌و بلوچستان کاهش یافت

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی قانونی سیستان ‌و بلوچستان گفت: مرگ و میر ناشی از سوختگی در دو ماهه نخست سالجاری در استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

رضا عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در دو ماهه نخست امسال 16 نفر بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد هشت نفر مرد و هشت نفر زن بودند.

وی گفت: این در حالیست که در دو ماهه سال گذشته در سیستان ‌و بلوچستان مرگ و میر ناشی از سوختگی 22 نفر بود.

وی افزود: سال گذشته هفت مرد و 15 زن بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند.

مدیرکل پزشکی قانونی سیستان ‌و بلوچستان بیان داشت: در دوماهه نخست سالجاری تهران با 47 کشته، خوزستان 45 کشته و اصفهان 48 کشته بیشترین موارد فوت بر اثر سوختگی را به خود اختصاص داده اند.

وی گفت: استان های تهران و اصفهان به ترتیب با 36 و 13 کشته بیشترین آمار مرگ بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن را نیز به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 1652435

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها