مرگ و میر ناشی از سوختگی در سیستان ‌و بلوچستان کاهش یافت

رضا عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در دو ماهه نخست امسال 16 نفر بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد هشت نفر مرد و هشت نفر زن بودند.

وی گفت: این در حالیست که در دو ماهه سال گذشته در سیستان ‌و بلوچستان مرگ و میر ناشی از سوختگی 22 نفر بود.

وی افزود: سال گذشته هفت مرد و 15 زن بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند.

مدیرکل پزشکی قانونی سیستان ‌و بلوچستان بیان داشت: در دوماهه نخست سالجاری تهران با 47 کشته، خوزستان 45 کشته و اصفهان 48 کشته بیشترین موارد فوت بر اثر سوختگی را به خود اختصاص داده اند.

وی گفت: استان های تهران و اصفهان به ترتیب با 36 و 13 کشته بیشترین آمار مرگ بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن را نیز به خود اختصاص دادند.