تحریم ها تاثیری بر رابطه هوایی ترکیه با ایران ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آلاگوز بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت هواپیمایی ترکیش ایر در فارس و جنوب کشور تاکید کرد: با توجه به همکاری های مناسب مسئولین ایران با هواپیمایی ترکیش ایر از اول شهریور ماه تعداد پروازهای این شرکت از شیراز به مقصد استانبول افزایش خواهد یافت.

وی تسریع کرد: از شهریور ماه روزانه یک پرواز در ساعات اولیه صبح از سمت شیراز به استانبول پرواز خواهد کرد.

مدیرکل دفتر هواپیمایی ترکیه در جنوب کشور با اشاره به انعقاد قرارداد همکاری با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: تحریم ها نه تنها باعث کاهش همکاری های ما با ایران نشده بلکه تفاهم نامه ای با ایران ایر بسته ایم که توسعه فعالیت ها را به همراه خواهد داشت.

آلاگوز تصریح کرد: ترکیش ایر یکی از اعضای اصلی اتحادیه هواپیمایی اروپا است و از اینکه توانسته ایم رابطه مناسبی را با کشور ایران برقرار کنیم خوشحالیم.

وی با بیان اینکه ترکیش ایر برای دومین بار به عنوان بهترین ایرلاین اروپایی معرفی شد، گفت: بنا بر اعلام رسمی مسئولین هواپیمایی اروپا شرکت هواپیمایی ترکیش ایر در سال 2012 نیز به عنوان بهترین شرکت هواپیمایی اروپا معرفی و اسکار شرکت های هواپیمایی را از آن خود کرد.

مدیرکل دفتر هواپیمایی ترکیه در جنوب کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به ارائه تخفیف های این شرکت به مناسبت ایام ماه رمضان یادآور شد: به مناسبت این ایام شرکت هواپیمایی ترکیش ایر در پروازهای تابستانه خود تخفیف 20 درصدی خواهد داد و همچنین خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران نیز از این تخفیف بهره مند می شوند.