به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، ظهر امروز جمعی از مدیران حوزه هنری، نویسندگان و شاعران پیشکسوت و نامدار حوزه ادبیات داستانی و شعر در سفر به ارومیه به جمع چهرههای حاضر در دهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره پیوستند که مجتبی رحماندوست، نویسنده، جانباز و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در شمار آنان است.
به جز رحماندوست، اسماعیلی امینی، راضیه تجار، علی داوودی، محمد حمزهزاده، حمیدرضا شاهآبادی، محمدعلی بهمنی، رسالت بوذری، رضا اسماعیلی و تنی چند از شاعران و نویسندگان دیگر نیز در آخرین روز از برگزاری جشنواره جوان سوره، راهی آذربایجان غربی و ارومیه شدهاند.
محسن مؤمنی شریف، رئیس حوزه هنری نیز که در سفر عمره به سر میبرد، از غایبان جشنواره به شمار میرود.
دستاندرکاراان، مهمانان، داوران و شرکتکنندگان جوان بین 20 تا 30 سال حاضر در جشنواره، عصر امروز در آخرین روز از این برنامه به گشت و گذار در نقاط دیدنی ارومیه میپردازند و آئین پایانی جشنواره در شامگاه سهشنبه در تالار وحدت این شهر برگزار خواهد شد.
پرونده دهمین جشنواره شعر و داستان جوان، با اعلام اسامی نفرات برگزیده به کار خود پایان خواهد داد.
نظر شما