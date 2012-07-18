تخفیف 25 درصدی در قیمت کالاهای اساسی در رمضان

یداله صادقی در گفتگو با مهر با اشاره به توزیع گسترده کالاهای اساسی با 5 تا 25 درصد تخفیف در فروشگاههای زنجیره‌ای به مناسبت ماه مبارک رمضان گفت: فروش فوق‌العاده کالا در فروشگاههای زنجیره‌ای به مناسبت ماه مبارک رمضان آغاز شده و بر این اساس کالاهای پرتقاضای مردم در این ماه را با قیمت مناسب و به صورت گسترده عرضه می‌کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: به موازات این، سازمان میادین میوه و تره‌بار نیز در سطح شهر تهران، فروش فوق‌العاده محصولات غذایی را به جز میوه و سبزی آغاز کرده است و برای اقلام، تخفیف 5 تا 25 درصدی را در نظر گرفته است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، واحدهای منتخب صنفی نیز اقدام به برگزاری فروش فوق‌االعاده در کالاهای پرتقاضای مورد نیاز مردم کرده‌اند که امیدواریم مجموعه این اقدامات بتواند زمینه را برای تسهیل دسترسی مردم به کالای با کیفیت و قیمت مناسب فراهم کند.

به گفته صادقی، مواد پروتئینی و کالاهای اساسی واحدهای تولیدی در این شبکه‌های منتخب، زیر قیمت درج شده بر روی کالا عرضه می شود.

وی اظهار داشت: گوشت مرغ گرم به قیمت هر کیلوگرم 4650 تومان در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا عرضه خواهد شد؛ ضمن اینکه سایر کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز، برنج و روغن، قند و شکر نیز با قیمت کمیته نرخگذاری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.