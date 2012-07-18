کشمکش ها در هیئت بدمینتون کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در پی مشکلات به وجود آمده در هیئت بدمینتون استان کرمانشاه و اعتراض به عملکرد رئیس فعلی این هیئت، شهریار رنجبر این مشکلات را سنگ اندازی در برابر هیئت بدمینتون استان عنوان کرد.

این درحالی است که بازیکنان بدمینتون تیم استان کرمانشاه می گویند از سوی رئیس این هیئت از شرکت در مسابقات انتخابی تیم ملی باز محروم شده اند.

شهریار رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکلات پیش آمده در هیئت بدمینتون استان از سوی کسانی است که در چند ماه آینده قصد شرکت در انتخابات ریاست هیئت را دارند.

وی تصریح کرد: عوامل تحریک بازیکنان حرمت شکن برای حراست اداره کل ورزش استان مشخص شده اند.

وی در ادامه افزود: سال ها هیئت استان برای پیشرفت بدمینتون زحمت کشیده است و در این مدت پنج بازیکن در سطح ملی معرفی کرده ایم و سه نفر ملی پوش داریم.

وی اظهار داشت: طی سال های مدیریت بنده هیئت استان مقام سوم کشور را در بین هیئت های کشور کسب کرده است.

رئیس هیئت بدمینتون تصریح کرد: در همه رده های سنی مقام کسب کرده ایم و حالا می خواهند دستاورد های هیات را زیر سوال ببرند.

رنجبر افزود: این مشکلات در جهت تخریب عمکلرد هیئت مدیریت می شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه تعدادی جوان که زود تحت تاثیر قرار می گیرند از سوی عده ای تحریک شده بودند که این مشکلات را پیش آوردند.

وی در پایان تاکید کرد: نباید حرمت شکنی ها باب شود زیرا اگر در ورزش احترام نباشد چیزی از آن باقی نمی ماند.

گفتنی است: پیش از این تعدادی از بدمینتون بازان کرمانشاهی با انتقاد از عملکرد ریاست هیئت استان و ارسال نامه ای به مدیر کل ورزش و جوانان کرمانشاه خواستار برکناری رنجبر از پست ریاست شدند.

همچنین بازیکنان بدمینتون تیم استان پیش از این هرگونه بی حرمتی و ایجاد تنش را رد کرده و از اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه بررسی عملکرد رئیس فعلی هیئت بدمینتون را خواستار شده اند.