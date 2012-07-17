به گزارش خبرنگار مهر، علی ‌رضائیان ظهر سه شنبه در جمع اعضای نظام روان‌شناسی استان زنجان، افزود: ضرورت حضور مددکار در کنار خدمات مشاوره باید مورد توجه قرار گیرد چرا که حضور این دو از زمان شکل‌گیری و اخذ مشاوره و مددکاری در نیروی انتظامی از بروز آسیب‎های اجتماعی کاسته است.

وی ادامه داد: دستگاه‎های اجرایی به خصوص دستگاههای فرهنگی باید در راستای فرهنگ‎سازی مناسب خانواده‎ها در تربیت فرزندان با استفاده از آموزه‎های دینی تلاش کنند چرا که آموزه‎های دینی هستند که انسان‏ها را از خطا دور نگاه می‎دارند .

قائم‌مقام نیروی انتظامی کشور، با اشاره به اینکه مسائل و موضوعات روان‎شناسی و مشاوره باید به روز شوند، یادآور شد: نقش روان‌شناسان و مشاوران در کمک به تدوین اطلس آسیب‎شناسی بسیار تأثیرگذار است چرا که این دو بخش با آسیب‎های اجتماعی موجود در جامعه مرتبط می‎باشند.