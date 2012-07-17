به گزارش خبرنگار مهر، علی رضائیان ظهر سه شنبه در جمع اعضای نظام روانشناسی استان زنجان، افزود: ضرورت حضور مددکار در کنار خدمات مشاوره باید مورد توجه قرار گیرد چرا که حضور این دو از زمان شکلگیری و اخذ مشاوره و مددکاری در نیروی انتظامی از بروز آسیبهای اجتماعی کاسته است.
وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی به خصوص دستگاههای فرهنگی باید در راستای فرهنگسازی مناسب خانوادهها در تربیت فرزندان با استفاده از آموزههای دینی تلاش کنند چرا که آموزههای دینی هستند که انسانها را از خطا دور نگاه میدارند .
قائممقام نیروی انتظامی کشور، با اشاره به اینکه مسائل و موضوعات روانشناسی و مشاوره باید به روز شوند، یادآور شد: نقش روانشناسان و مشاوران در کمک به تدوین اطلس آسیبشناسی بسیار تأثیرگذار است چرا که این دو بخش با آسیبهای اجتماعی موجود در جامعه مرتبط میباشند.
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