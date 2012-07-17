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۲۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۰

واکسیناسیون تب مالت در آذربایجان غربی آغاز شد

واکسیناسیون تب مالت در آذربایجان غربی آغاز شد

ارومیه – خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی از آغاز عملیات واکسیناسیون بروسلوز(تب مالت) در استان خبر داد.

شهرام دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیماری تب مالت یا بروسلوز یکی از مهمترین بیماریهای مشترک بین انسان و دام بوده واساسی ترین راه پیشگیری و کنترل بیماری در انسانها، کنترل و ریشه کنی آن در حیوانات است.

وی ادامه داد: در این راستا مایه کوبی دامها(گوسفند، بز، بره و بزغاله) علیه بیماری تب مالت در دامداری ها و روستاهای استان تا نیمه مرداد ماه  اجرا می شود.

دیلمقانی اظهارداشت: در قالب خرید خدمات بخش غیر دولتی با اعتباردر نظر گرفته شده بالغ بر یک میلیارد ریال در کنار فعالیت بخش دولتی ( با اولویت مایه کوبی کانون های بیماری تب مالت انسانی ) بطور رایگان اجرا می شود.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی گفت: یک میلیون و 110 هزار راس گوسفند و بز و 660 هزار راس بره و  بزغاله در 1800 واحد اپیدمیولوژیک با بکار گیری علیه این بیماری مایه کوبی می شوند.

دیلمقانی یاد آورشد: این طرح توسط  33 اکیپ دولتی و 50 اکیپ بخش غیر دولتی علیه بیماری تب مالت اجرا می شود.

کد مطلب 1652471

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