قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد یزدی در دیدار علی لاریجانی که قبل از ظهر سه شنبه صورت گرفت اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید تمرکز خود را بر تغییر قانون انتخابات بگذارد زیرا که در انتخابات مجلس نهم که سال گذشته برگزار شد، نواقصی دیده شد که باید این مشکلات برطرف شود.

دبیر شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: در دوره قبلی مجلس چند نامه را در خصوص اصلاح قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی نوشتیم که امیدوارم این قانون که نقایص زیادی دارد اصلاح شود.



وی افزود: در قانون فعلی از هنگام ثبت نام کاندیداها تا اعلام نتایج آرای انتخابات اشکالات فراوانی وجود دارد به طوریکه بسیاری از ثبت نام کنندگان شرایط را برای ورود به مجلس ندارند.



یزدی اضافه کرد: سوال اینجاست که آیا نمایندگان مجلس می توانند در قالب طرحی در خصوص اصلاح این قانون که 30 سال به طور یکنواخت اجرا شده است اقدام کنند یا باید این کار در مراکز پژوهشی صورت گیرد؟



وی گفت: البته تجربه نشان داده است نمایندگان مجلس در هنگام تنظیم قوانینی که به خود آنها ربط پیدا می کند وضعیت خود را نیز در نظر می گیرند.



عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در پایان گفت: امیدوارم با اصلاح قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی در این مجلس نمایندگان فعلی یکی از کارهای خوب و ماندگار را از خود به یادگار بگذارند.