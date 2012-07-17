160 هزار نیازمند آذربایجان غربی در ماه رمضان اطعام می شوند

جلال حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این راستا خیرین ی توانند برای شرکت در این طرح عنوی به دفاتر امداد و پایگاه های این نهاد در مساجد و حسینیه ها مراجعه و هماهنگی های لازم را انجام دهند.

وی در ادامه از اعزام دو هزار دانش آموز برای اردوهای فرهنگی، تفریحی از سوی کانون محبان ولایت ارومیه در سالجاری خبر داد و اظهارداشت: از این تعداد از اول تیر ماه تا کنون555 نفراز آنان اعزام شده اند و بقیه نیز تا 15 شهریوردراین اردوها شرکت خواهند کرد.

حسین زاده د رادامه با بیان اینکه امسال 886 نفر دانش آموزاز برنامه های تابستانی استفاده می کنند گفت: از این تعداد 658 نفر از آنان دختر و بقیه پسرهستند.

مدیر کل کمیته امداد کلاس های معبر نور، قرائت و آموزش مفاهیم قرآن،آماده سازی برای مسابقات قرآنی، همچنین آموزش مهارت های زندگی،ICDL 1-2، فتو شاپ، نقاشی، زبان انگلیسی ،برنامه های ورزشی، آموزش های پیروان ولایت، حسابداری مقدماتی، کلاسهای هنری وصنایع دستی را از برنامه های مورد نظر در این اردوها عنوان کرد.

وی با اشاره به کمک خیرین و اهدای 14دستگاه کامپیوتر برای دانش آموزان گفت: همزمان نزدیک به 50 نفر دانش آموز می توانند از این رایانه ها استفاده کنند که اقدام ارزشمندی به شمارمی رود.

حسین زاده یاد آورشد: هر15روز یکبار جلسه ستاد فرهنگی کانون با حضور خیرین تشکیل می شود.