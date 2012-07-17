به گزارش خبرنگار مهر، رمان پلیسی جنایی «قاتل ساکن شماره 21» یک رمان فرانسوی است که داستانش درباره قاتلی است که در یک پانسیون خانوادگی زندگی میکند و موجب بروز دلهره و اضطراب در زندگی سایر اعضای پانسیون میشود.
اعضای پانسیون متوجه حضور یک قاتل در میانشان میشوند و همه به یکدیگر مظنون میشوند اما هیچ کس نمیداند قاتل قطعی کیست. با کشیده شدن پای پلیس به معرکه و دستگیری و بازجویی از هر فرد که در پانسیون زندگی میکند، قتلهایی که رخ دادهاند، با همان کیفیت ادامه پیدا میکنند و معما پیچیدهتر میشود.
این رمان نوشته یکی از نویسندگان فرانسوی است که در کشور فرانسه نیز شناخته شده نیست. اما بکر بودن موضوع و پیچیدگی مقبول آن باعث شده تا عباس آگاهی آن را برای ترجمه انتخاب کرده و به انتشارات جهان کتاب بسپارد تا در قالب کتابهای مجموعه نقاب به چاپ برسد.
رمان دیگر «پیچ و خمها» نام دارد. این اثر جنایی معمایی نوشته پل آندروتا یک نویسنده فرانسوی دیگر است و داستان مرد و زنی است که با هم ازدواج میکنند ولی زن پیش از این ازدواج یک بار ازدواج کرده و مدتی هم با یک عکاس تبلیغاتی دوست بوده است. مرد به سراغ عکاس میرود و پس از درگیری با او در محل زندگیاش، آنجا را ترک میکند. بعد از یک ساعت خبر میرسد که عکاس کشته شده است اما مرد او را نکشته است ولی همه مدارک علیه او هستند ولی داستان پیچیدهتر از چیزی است که به نظر میآید...
کتاب دیگری که به تازگی برای اخذ مجوز به ارشاد رفته، رمان «اعضای یک پیکر» است که نوشته دو جنایی نویس مشهور، پییر بوالو و توماس نارسژاک است. این رمان با بهانه اولین عمل پیوند قلب در جهان در آفریقای جنوبی شروع میشود و وارد مراحل پیچیدهای میشود.
ترجمه هر سه رمان چندی پیش توسط عباس آگاهی به انتشارات جهان کتاب تحویل داده شد و به تازگی برای اخذ مجوز چاپ از طرف این ناشر به ارشاد ارسال شده است.
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