به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضابیگی روز سه‌شنبه در نشست کارگروه همکاری‌های مشترک ایران و روسیه، با تاکید بر تسهیل مبادلات تجاری و انتقال آسان ارز بین تجار و بازرگانان دو کشور، افزود: ایران و ترکیه در خصوص معامله با ارز دو کشور تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده‌اند و مشابه این اقدام می‌تواند بین ایران و روسیه نیز صورت گیرد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت‌های قانونی منطقه آزاد ارس و نرم‌افزارهای تعریف شده برای تجارت در این منطقه می‌تواند در موضوع تشکیل بانک منطقه‌ای و تسهیل روابط اقتصادی و تجاری دو طرف موثر باشد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به برگزاری اجلاس بازرگانان جاده ابریشم در تبریز اظهار داشت: نتایج این اجلاس برای عموم کشورهای شرکت‌کننده در آن، بسیار باارزش بود و با بهره‌گیری از توافقات حاصل شده در این اجلاس خواهیم توانست از ظرفیت راه ابریشم برای توسعه اقتصادی کشورهای واقع در این مسیر بهره ببریم.

وی پیشنهاد کرد: اجلاس مشترک بازرگانان ایران و روسیه نیز با هدف تشریک مشاعی بین مقامات مسئول و فعالان اقتصادی و تجاری استان‌های عضو فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.

بیگی با اشاره به فعالیت‌های مشترک آذربایجان شرقی و روسیه در حوزه صنعت و معدن، آمادگی این استان را برای در اختیار گذاشتن امکانات نمایشگاهی جهت برگزاری نمایشگاه‌های صنعتی، اقتصادی و تجاری طرف روس اعلام کرد.

وی همچنین استفاده از قابلیت خواهرخواندگی تبریز و قازان و ظرفیت‌های فرهنگی دو طرف را برای برگزاری آیین‌های فرهنگی، مسابقات ورزشی و المپیادهای علمی بین ایران و روسیه مورد تاکید قرار داد.



بیگی با اشاره به حضور دانشجویان روسی در تبریز در چند سال گذشته، خواستار پیگیری جدی تفاهم‌نامه‌های قبلی در خصوص مبادله دانشجو بین دو طرف شد و افزود: تبادل تجربیات در زمینه‌های علمی و به خصوص فعالیت پارک‌های علم و فناوری و خانه‌های ریاضیات و نجوم دو کشور می‌تواند دستاوردهای خوبی را برای دو طرف به همراه داشته باشد.

نخستین نشست کارگروه همکاری‌های مشترک بین منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه صبح امروز ، سه‌شنبه، با امضای تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌های فیمابین در تبریز به کار خود پایان داد.