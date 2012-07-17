به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی‌زاده در این خصوص به سایت رسمی فدراسیون گفت: براساس نظر کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی ایران، اخبار منتشره درباره اینکه دیدار تیم‌های ملی ایران و تونس در مجارستان ممکن است در تاریخی به جز 25 مرداد برگزار شود، مورد تایید نیست زیرا به جز روز 15 اوت 2012 (25 مرداد 1391) که روز فیفاست، ما نمی‌توانیم کلیه بازیکنان خود را دراختیار داشته باشیم.

وی در ادامه افزود: کی‌روش می‌خواهد با کلیه بازیکنان ملی پوش خود یک دیدار دوستانه برگزار کند، بدین لحاظ اگر ایران بپذیرد که به طور مثال روز 13 اوت 2012 (23 مرداد 1391) با تونس بازی کند برای ما مناسب نیست زیرا نمی‌توانیم بازیکنانی را که در خارج از کشور داریم، دراختیار داشته باشیم. بدین ترتیب هر تاریخ دیگری به جز 25 مرداد مورد قبول ما نخواهد بود.

تیم ملی فوتبال ایران قرار است از تاریخ 19 تا 25 مرداد، اردوی یک هفته‌ای را در کشور مجارستان برپا کند.