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۲۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۱۵

مرحمتی:

همکاری مرغ‌داران برای ایجاد آرامش در بازار ضروری است

همکاری مرغ‌داران برای ایجاد آرامش در بازار ضروری است

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: همکاری مرغ‌داران برای ایجاد ثبات در بازار ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مرحمتی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت همکاری مرغداران در راستای ایجاد آرامش بر بازار، اظهار داشت: عدم همکاری بعضی از مرغداران استان یکی از عوامل گرانی قیمت مرغ در سطح بازار بوده است.

وی به سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار اشاره کرد و بیان داشت: به منظور ایجاد ثبات در قیمت مرغ و ایجاد شرایط لازم برای مرغداران، ذخیره سویا به مقدار کافی و مورد نیاز صورت گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر به امضای تفاهم نامه با مباشرین اشاره کرد و ادامه داد: با برنامه‌های صورت گرفته امیدواریم مرغ گرم به قیمت چهار هزار و 700 تومان به صورت وسیع در سطح بازار انجام شود و مرغداری‌ها نیز تعامل لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی با انتقاد از برخی تخلاف صورت گرفته در مرغداری‌ها اضافه کرد: با بررسی‌های صورت گرفته توسط این سازمان مشخص شد که تعدادی از مرغداران استان به جای تحویل مرغ به کشتارگاه‌های استان، قصد فروش مرغ زنده به خارج از استان را داشته‌اند و زمینه سوء استفاده را فراهم کرده‌اند.

مرحمتی خواستار تلاش همه دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با این موضوع شد و افزود: اقدامات لازم برای جلوگیری از چنین مشکلاتی توسط بازرسان این سازمان با همکاری دستگاه‌های اجرایی مانند فرمانداری‌ها، اداره کل تعزیرات حکومتی استان و نیروی انتظامی استان صورت می‌گیرد.

وی خواستار اطلاع‌رسانی شهروندان در صورت مشاهده تخلف شد و اضافه کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارتبا شماره تلفن 124 به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات است.

کد مطلب 1652498

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