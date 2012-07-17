به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مرحمتی ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت همکاری مرغداران در راستای ایجاد آرامش بر بازار، اظهار داشت: عدم همکاری بعضی از مرغداران استان یکی از عوامل گرانی قیمت مرغ در سطح بازار بوده است.
وی به سیاستهای دولت برای تنظیم بازار اشاره کرد و بیان داشت: به منظور ایجاد ثبات در قیمت مرغ و ایجاد شرایط لازم برای مرغداران، ذخیره سویا به مقدار کافی و مورد نیاز صورت گرفته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر به امضای تفاهم نامه با مباشرین اشاره کرد و ادامه داد: با برنامههای صورت گرفته امیدواریم مرغ گرم به قیمت چهار هزار و 700 تومان به صورت وسیع در سطح بازار انجام شود و مرغداریها نیز تعامل لازم را در این زمینه داشته باشند.
وی با انتقاد از برخی تخلاف صورت گرفته در مرغداریها اضافه کرد: با بررسیهای صورت گرفته توسط این سازمان مشخص شد که تعدادی از مرغداران استان به جای تحویل مرغ به کشتارگاههای استان، قصد فروش مرغ زنده به خارج از استان را داشتهاند و زمینه سوء استفاده را فراهم کردهاند.
مرحمتی خواستار تلاش همه دستگاههای نظارتی برای مقابله با این موضوع شد و افزود: اقدامات لازم برای جلوگیری از چنین مشکلاتی توسط بازرسان این سازمان با همکاری دستگاههای اجرایی مانند فرمانداریها، اداره کل تعزیرات حکومتی استان و نیروی انتظامی استان صورت میگیرد.
وی خواستار اطلاعرسانی شهروندان در صورت مشاهده تخلف شد و اضافه کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارتبا شماره تلفن 124 به صورت شبانهروزی آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات است.
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