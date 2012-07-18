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۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۹:۴۱

رفیعی عنوان کرد:

اشاعه صنایع دستی با بهبود کیفی محصولات

اشاعه صنایع دستی با بهبود کیفی محصولات

رشت - خبرگزاری مهر: یک کارشناس صنایع دستی با اشاره به اینکه بهبود کیفی محصولات نقش مؤثری در اشاعه صنایع دستی دارد، بر لزوم اشاعه فرهنگ استفاده از صنایع دستی در زندگی با شیوه تبلیغاتی موثر تاکید کرد.

محمد هادی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایجاد کارگاههای تولیدی نمونه به ویژه درمناطق روستایی، خرید و بازاریابی محصولات تولیدی، پایدار کردن اشتغال موجود این بخش، ساماندهی و ارائه تسهیلات بانکی مناسب، ارزان و آسان، ایجاد شبکه ها و مراکز تحقیقات کاربردی و ارائه مستمر طرحها و راهکارهای مناسب از راهبردهای مهم برای افزایش نقش صنایع دستی در مسائل اقتصادی و اجتماعی است.

وی اظهار داشت: دیگر راهبردهای افزایش نقش صنایع دستی در مسائل اقتصادی و اجتماعی را ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش مشارکت زنان در توسعه صنایع دستی، برگزاری نمایشگاههای خارجی، ملی، منطقه ای و استانی در طول سال و استفاده از فناوری روز در تولید صنایع دستی عنوان کرد.

این کارشناس صنایع دستی گفت: تکمیل و توسعه و به روز کردن بانک جامع اطلاعات صنایع دستی، مصرفی و ترویج صنایع دستی با بهره گیری از امکانات و دستگاههای دولتی، برنامه ریزی و نظارت در زمینه حفظ، احیا، ترویج، توسعه کمی و بهبود کیفی محصولات از راهبردهای اساسی در این حوزه است.

وی افزود: مشارکت در همایشها و سمینارهای ملی و جشنوارههای صنایع دستی، برنامه ریزی برای ایجاد بازارچه های صنایع دستی ازسوی مردم در درروستاها و شهرها، ایجاد و راه اندازی خوشه های صنایع دستی برای ساماندهی کارگاههای تولیدی پراکنده در روستا و شهرها و در نهایت ایجاد بسترهای لازم با هدف برقراری ارتباط موثر میان دانشگاهها، مراکزعلمی و تحقیقاتی کشوربا تولید کنندگان صنایع دستی از دیگر مواردیست که می تواند در افزایش نقش صنایع دستی در مسائل اقتصادی و اجتماعی موثر باشد.

کد مطلب 1652499

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