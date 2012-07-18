اشاعه صنایع دستی با بهبود کیفی محصولات

محمد هادی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ایجاد کارگاههای تولیدی نمونه به ویژه درمناطق روستایی، خرید و بازاریابی محصولات تولیدی، پایدار کردن اشتغال موجود این بخش، ساماندهی و ارائه تسهیلات بانکی مناسب، ارزان و آسان، ایجاد شبکه ها و مراکز تحقیقات کاربردی و ارائه مستمر طرحها و راهکارهای مناسب از راهبردهای مهم برای افزایش نقش صنایع دستی در مسائل اقتصادی و اجتماعی است.

وی اظهار داشت: دیگر راهبردهای افزایش نقش صنایع دستی در مسائل اقتصادی و اجتماعی را ایجاد بسترهای مناسب برای افزایش مشارکت زنان در توسعه صنایع دستی، برگزاری نمایشگاههای خارجی، ملی، منطقه ای و استانی در طول سال و استفاده از فناوری روز در تولید صنایع دستی عنوان کرد.

این کارشناس صنایع دستی گفت: تکمیل و توسعه و به روز کردن بانک جامع اطلاعات صنایع دستی، مصرفی و ترویج صنایع دستی با بهره گیری از امکانات و دستگاههای دولتی، برنامه ریزی و نظارت در زمینه حفظ، احیا، ترویج، توسعه کمی و بهبود کیفی محصولات از راهبردهای اساسی در این حوزه است.

وی افزود: مشارکت در همایشها و سمینارهای ملی و جشنوارههای صنایع دستی، برنامه ریزی برای ایجاد بازارچه های صنایع دستی ازسوی مردم در درروستاها و شهرها، ایجاد و راه اندازی خوشه های صنایع دستی برای ساماندهی کارگاههای تولیدی پراکنده در روستا و شهرها و در نهایت ایجاد بسترهای لازم با هدف برقراری ارتباط موثر میان دانشگاهها، مراکزعلمی و تحقیقاتی کشوربا تولید کنندگان صنایع دستی از دیگر مواردیست که می تواند در افزایش نقش صنایع دستی در مسائل اقتصادی و اجتماعی موثر باشد.