به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه خط 3 مترو بزودی به یکی از مهمترین خطوط مترو تهران تبدیل خواهد شد گفت: علاوه بر تأثیر به سزایی که در جا‌به‌جایی مسافران جنوب و جنوب‌غرب تهران به مرکز شهر خواهد داشت، قابلیت تقاطع با خطوط 1 و 4 مترو را نیز داراست.

وی با اشاره به تراکم بالای جمعیت در مناطق واقع در نیمه جنوبی تهران و سرانه پایین مالکیت خودرو در این مناطق، گفت: توسعه پر شتاب حمل و نقل عمومی با محوریت مترو در جنوب شهر از اهمیت ویژه‌ای برای مدیریت شهری برخوردار است.

معاون شهردار تهران توسعه حمل و نقل عمومی را مهمترین راهکار اجرایی به ‌منظور بهبود وضعیت ترافیک و کاهش آلودگی هوا دانست و اظهار کرد: خطوط 3 و 4 مترو به جای 7 واگن دارای 8 واگن هستند و طول ایستگاههای این خطوط نیز از 140 متر به 160 متر افزایش پیدا کرده تا قطارها و ایستگاهها بتوانند در این دو خط ظرفیت بیشتری برای جا‌به‌جایی مسافر داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت شهری خود را متعهد می‌داند سالانه 15 کیلومتر مترو برای شهروندان احدث کند، تصریح کرد: البته امسال فراتر از این تعهد و معادل 19 کیلومتر مترو در خط 3 ساخته خواهد شد که فاز نخست آن به طول 7 کیلومتر تا آخر شهریور امسال به بهره‌برداری می‌رسد و فاز دوم آن به طول 12 کیلومتر نیز تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون شهردار تهران در پایان با ذکر این نکته که در زمینه ساخت واگن‌های مترو تا 70 درصد به خودکفایی رسیده‌ایم، خاطرنشان کرد: در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز قادر خواهیم بود تا با استفاده از تولیدات داخلی نسبت به تأمین واگن‌های مورد نیاز خطوط جدیدی که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، از محل تولید ملی اقدام کنیم.

هفت کیلومتر مسیر آماده شده از خط 3 مترو تهران که از چهار‌راه حضرت ولی‌عصر (عج) آغاز و تا خیابان شهید بهشتی ادامه دارد، تا پایان تابستان امسال به بهره‌برداری می‌رسد و 12 کیلومتر باقی مانده که از چهاردانگه در بزرگراه آزادگان تا چهار‌راه ولی‌عصر (عج) امتداد خواهد داشت نیز تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.