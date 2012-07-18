  1. دين، حوزه، انديشه
۲۸ تیر ۱۳۹۱، ۸:۴۱

همایش ملی «حقوق ادیان» برگزار می شود/ 30 مرداد آخرین مهلت ارسال مقالات

همایش ملی «حقوق ادیان» برگزار می شود/ 30 مرداد آخرین مهلت ارسال مقالات

همزمان با اقبال جهانی به موضوع دین و معنویت، توهین به دین و مقدسات ابعاد گسترده‌تری یافته است. نظر به ضرورت ایجاد و گسترش ادبیات علمی در این زمینه و بررسی و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با توهین به ادیان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همایش ملی «حقوق ادیان» را برگزار می‌نماید.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اقبال جهانی به موضوع دین و معنویت، توهین به دین و مقدسات ابعاد گسترده‌تری یافته است. نظر به ضرورت ایجاد و گسترش ادبیات علمی در این زمینه و بررسی و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با توهین به ادیان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری دانشگاه مفید، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی(ره) و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، همایش ملی «حقوق ادیان» را برگزار می‌نماید.

محورهای همایش:
ـ چیستی و چرایی حقوق ادیان
ـ مفهوم‌شناسی و پیشینه‌شناسی حقوق ادیان
ـ قلمرو و گستره حقوق ادیان
ـ حقوق ادیان و حقوق دینداران
ـ راهکارهای جدید حقوقی حمایت از حقوق ادیان
ـ راهکارهای غیرحقوقی حمایت از حقوق ادیان (فرهنگی، سیاسی و ...)
ـ ظرفیت اسناد و سازمان‌های بین‌المللی در حمایت از حقوق ادیان
ـ تعامل بین ادیان (ظرفیت‌ها و فرصت‌ها)
ـ بررسی چالش‌های حقوق ادیان نظیر تحریف دین و دین‌واره‌ها
 

مهلت ارسال مقالات: سی‌ام مرداد 1391
ایمیل همایش: hoquqadyan@iict.ac.ir

نشانی پستی: قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهیدمیثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه فقه و حقوق
تلفن: 5-7603571-0251 (داخلی 374)

شیوه‌نامه نگارش مقالات:

• مقاله باید به ترتیب مشتمل بر عنوان، مشخصات کامل نویسنده، چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدمه، بدنه اصلی مقاله، نتیجه‌گیری و فهرست کامل منابع و مأخذ باشد.

• مقاله باید در محیط Word، حداقل 12 صفحه و حداکثر 24 صفحه (350 کلمه‌ای) باشد.

• درج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در داخل پرانتز ضروری است.

• ارجاعات درون‌متنی بدین شکل نوشته شود: (نام‏ خانوادگی نویسنده، تاریخ انتشار، شماره صفحه)
کد مطلب 1652525

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