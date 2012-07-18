همایش ملی «حقوق ادیان» برگزار می شود/ 30 مرداد آخرین مهلت ارسال مقالات

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اقبال جهانی به موضوع دین و معنویت، توهین به دین و مقدسات ابعاد گسترده‌تری یافته است. نظر به ضرورت ایجاد و گسترش ادبیات علمی در این زمینه و بررسی و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با توهین به ادیان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری دانشگاه مفید، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی(ره) و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، همایش ملی «حقوق ادیان» را برگزار می‌نماید.



محورهای همایش:

ـ چیستی و چرایی حقوق ادیان

ـ مفهوم‌شناسی و پیشینه‌شناسی حقوق ادیان

ـ قلمرو و گستره حقوق ادیان

ـ حقوق ادیان و حقوق دینداران

ـ راهکارهای جدید حقوقی حمایت از حقوق ادیان

ـ راهکارهای غیرحقوقی حمایت از حقوق ادیان (فرهنگی، سیاسی و ...)

ـ ظرفیت اسناد و سازمان‌های بین‌المللی در حمایت از حقوق ادیان

ـ تعامل بین ادیان (ظرفیت‌ها و فرصت‌ها)

ـ بررسی چالش‌های حقوق ادیان نظیر تحریف دین و دین‌واره‌ها



مهلت ارسال مقالات: سی‌ام مرداد 1391

ایمیل همایش: مهلت ارسال مقالات: سی‌ام مرداد 1391ایمیل همایش: hoquqadyan@iict.ac.ir



نشانی پستی: قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهیدمیثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه فقه و حقوق

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