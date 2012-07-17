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۲۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۸

رستمیان در گفتگو با مهر:

غرب به انتهای خط رسیده است/اقتصاد بدون نفت دغدغه ملت ایران

غرب به انتهای خط رسیده است/اقتصاد بدون نفت دغدغه ملت ایران

دامغان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه غرب به انتهای خط رسیده است گفت: تحریم های صورت گرفته از سوی دشمنان موجب پیشرفت ملت ایران شد.

عبدالرحمان رستمیان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه غرب به انتهای خط رسیده است، افزود: ملت ایران از تحریم دشمنان هراسی ندارند و این اولین بار نبوده که دشمنان حرف از تحریم بر علیه ملت ایران زده باشند و هر وقت ملت ایران را تحریم کردند این ملت بهتر از قبل مقاوم شدند و در مقابل تحریم های دشمنان، مقاومت و ایستادگی کردند.

وی اضافه کرد: هر وقت دشمنان ملت ایران با زبان زور صحبت کردند ضرر کردند و این موضوع به نفع ملت ایران تمام شد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه ملت ایران پیروز میدان خواهد بود تصریح کرد: دشمنان ملت ایران باید بدانند اقتصاد ایران اقتصادی پویا و مقاوم است و تحریم ها برای آنان بی نتیجه و بی اثر خواهد بود.

رستمیان با اشاره به اینکه، دشمنان هزینه قابل توجهی پرداخت خواهند کرد، یادآور شد: یکی از مهم‌ترین اثرات مثبت تحریم‌ها علیه کشورمان اتکا به توانمندی‌های داخلی است.

 وی، رسیدن به اقتصاد بدون نفت را دغدغه مردم و مسئولان نظام دانست و ابراز امیدواری کرد که این مهم به صورت جدی محقق و عملیاتی شود.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اتحاد و وحدت ملت ایران را ستود و اظهار داشت: همین اتحاد و وحدت باعث شد که دشمنان نتوانند در تحریم های سی ساله خود علیه ملت ایران موفق شوند.

رستمیان در پایان گفت: باید تمام توان و تلاش خود را بهتر از گذشته بکار گیریم تا با تحریم های دشمنان برعلیه ملت ایران مقابله و مبارزه کنیم.

کد مطلب 1652526

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