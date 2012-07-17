غرب به انتهای خط رسیده است/اقتصاد بدون نفت دغدغه ملت ایران

عبدالرحمان رستمیان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه غرب به انتهای خط رسیده است، افزود: ملت ایران از تحریم دشمنان هراسی ندارند و این اولین بار نبوده که دشمنان حرف از تحریم بر علیه ملت ایران زده باشند و هر وقت ملت ایران را تحریم کردند این ملت بهتر از قبل مقاوم شدند و در مقابل تحریم های دشمنان، مقاومت و ایستادگی کردند.

وی اضافه کرد: هر وقت دشمنان ملت ایران با زبان زور صحبت کردند ضرر کردند و این موضوع به نفع ملت ایران تمام شد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه ملت ایران پیروز میدان خواهد بود تصریح کرد: دشمنان ملت ایران باید بدانند اقتصاد ایران اقتصادی پویا و مقاوم است و تحریم ها برای آنان بی نتیجه و بی اثر خواهد بود.

رستمیان با اشاره به اینکه، دشمنان هزینه قابل توجهی پرداخت خواهند کرد، یادآور شد: یکی از مهم‌ترین اثرات مثبت تحریم‌ها علیه کشورمان اتکا به توانمندی‌های داخلی است.

وی، رسیدن به اقتصاد بدون نفت را دغدغه مردم و مسئولان نظام دانست و ابراز امیدواری کرد که این مهم به صورت جدی محقق و عملیاتی شود.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی اتحاد و وحدت ملت ایران را ستود و اظهار داشت: همین اتحاد و وحدت باعث شد که دشمنان نتوانند در تحریم های سی ساله خود علیه ملت ایران موفق شوند.

رستمیان در پایان گفت: باید تمام توان و تلاش خود را بهتر از گذشته بکار گیریم تا با تحریم های دشمنان برعلیه ملت ایران مقابله و مبارزه کنیم.