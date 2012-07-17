عملیات انتقال آب شرب به مرکز بخش پاپی خرم آباد آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ولی پوری در جلسه بررسی مسائل و مشکلات مربوط به آب شرب شهروندان شهر سپید دشت در سخنانی ضمن تشریح عملکرد دولت دهم و خدمات ارائه شده در بخش پاپی از وجود برخی مشکلات در حوزه آب شرب مرکز بخش پاپی اظهار تاسف کرد.

وی گفت: با پیگیریهای صورت گرفته توسط اهالی، بخشدار و شورای شهر و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد طی بازدید میدانی که با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه آبفای استان و شهرستان صورت گرفت مقرر شد شرکت آبفای لرستان نسبت به تأمین آب آشامیدنی شهر سپیددشت اقدام کند.

فرماندار خرم آباد اظهار داشت: در همین راستا مقرر شد شرکت آبفا نسبت به حفر دو حلقه چاه در منطقه اقدام کند که در همین خصوص در روزهای آینده نسبت به احداث و تجهیز کارگاه در منطقه مورد نظر اقدام خواهد شد.

ولی پوری یادآور شد: برای آبرسانی به شهر سپیددشت ضمن حفر دو حلقه چاه و ایجاد مخزن تعادل بیش از 12 کیلومتر شبکه انتقال آب نیز احداث خواهد شد که بر اساس اعلام نظر کارشناسان برای اجرایی کردن آن مبلغ 40 میلیارد ریال برآورد اعتبار صورت گرفته است.