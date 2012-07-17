به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آئین اختتامیه همایش فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی سپاه که در مشهد برگزار شد با اشاره به هویت، نقش و جایگاه سپاه، این نهاد انقلابی را یک حقیقت و ماهیت اصیل دانست و اظهار داشت: پاسداران انقلاب اسلامی از بزرگی ناوهای هواپیمابر و غرش موشک‌های آمریکا و دشمنان فرامنطقه‌ای هرگز ترسی به دل راه نداده و این تجهیزات در نگاه آنان آهن‌پاره‌ای بیش نیست.

سردار سلامی تشکیل سپاه و بسیج را معجزه ذهنی امام خمینی (ره) دانست و تصریح کرد: سپاه و بسیج پژواک نور حق و الهامی الهی در اندیشه امام (ره) بود که با تشکیل آن نسخه راه‌های غلبه کفار بر مسلمین پیچیده شد.

وی با بیان اینکه امام (ره) حقیقت قدرت را می‌شناخت گفت: هنر امام(ره) این بود که تعادل ساخته دنیای استکبار را به هم ریخت و تاکنون نیز این تعادل برقرار نشده است.

جانشین فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: شاید در هزاره اخیر تنها کسی که از هیبت امپراتوری‌ها نترسید و به آنها حمله کرد و قدرت جدیدی به نام جهان اسلام را احیا کرد امام خمینی (ره) بود.

سردار سلامی اظهار داشت: امام خمینی به اسلام و ولایت عمق بخشید تا ساختار نظام دفاعی اسلام شکلی نو یافته و در برابر کفار ایمن باشد و این مسیر توسط رهبر معظم انقلاب با دقت برنامه ریزی، نظم و انسجام یافت و با همان روح الهی متجلی شد.

وی افزود : شجاعت، خردورزی و حکمت بی نظیر مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) توانست این مسیر را هموار ساخته و امروز جهان اسلام شکل بگیرد.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه نظام موازنه قوای جهانی امروز دچار تغییر شده گفت: تا قبل از این مسلمانان در گورستان جهالت مدرن دفن شده بودند اما انقلاب اسلامی آنها را احیا کرد و امروز مسلمانان به یک قدرت جهانی تبدیل شدند.

سردار سلامی تصریح کرد: جایگاه انقلاب اسلامی در دنیای امروز به اندازه‌ای ارتقاء یافته و مستحکم شده است که آمریکا ، اروپا و رژیم صهیونیستی در خیابان‌های تهران به دنبال فرهیختگان ،اساتید دانشگاه و دانشجویان نخبه می‌گردند تا آنها را ترور کرده که مبادا این افراد منافعشان را به خطر بیندازند.

وی با تاکید براینکه ما در حال ساختن یک تمدن جدید هستیم خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی هر روز سنگرهای جدیدی را فتح می کند و در مقابل استکبار جهانی روز به روز با یک تشییع جنازه سیاسی مواجه می‌شود.

جانشین فرمانده کل سپاه اذعان داشت: فرقی نمی کند که 1400 سال پیش برای دفاع از اسلام و دین خدا شمشیر بزنیم یا اینکه امروز برای دفاع از اسلام موشک بزنیم، این نبرد ادامه خواهد یافت به این دلیل که به ماهیت متضاد سرشت حق و باطل مربوط می‌شود و دشمنان دست از سر ما برنمی‌دارند مگر اینکه دست از دینمان برداریم.

سردار سلامی در ادامه اظهار داشت: اینکه ما عصر امام راحل و مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) را درک می‌کنیم و از این چشمه‌سار معنویت بهره‌مند می‌شویم و از وی دستور می‌گیریم افتخاری بسیار بزرگ است.

وی با بیان اینکه جنگ ما به نقطه سرنوشت‌ساز و حساسی رسیده است گفت: نبرد ما با دشمنان در تمامی ابعاد مقیاسی جهانی یافته و این بی‌‌سابقه است که کشوری به تنهایی با تمامی ابرقدرت‌های عالم جنگیده دوام بیاورد و به لنگرگاه امنیت عالم تبدیل شود.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه متحد متعهدی نداریم اظهار داشت:جمهوری اسلامی ایران به تنهایی در مقابل دنیای استکبار ایستاد و مقاومت کرد تا برای جهان اسلام الگو شود.

وی افزود: همه قدرت‌های عالم با وجود اختلافات فاحشی که در بسیاری موارد با یکدیگر دارند در موضوع مقابله با انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی با یکدیگر اتفاق نظر دارند.

سردار سلامی اذعان داشت: ترکیب تیم‌های مذاکره کننده 1+5 در برابر ایران آرایش قدرت جهانی را به نمایش می‌گذارد و تیم مسلمان متکی بر خدا انفعال کشورهای اروپایی را برانگیخته تا جایی که آنان حرفی برای گفتن و عملی برای انجام ندارند.

حرکت نیروی دریایی سپاه در چند ده متری ناو آمریکایی

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اقتدار نیروی دریایی سپاه خطاب به فرماندهان این نیرو گفت: شما تنها کسانی هستید که با نشان دادن قدرت و عزم و ارداه راسخ در چند ده متری ناوهای آمریکایی حرکت کرده، پرچم اسلام را برافراشته و آنها را نهیب می‌زنید، آنها به این اقتدار و هیبت احترام می‌گذارند.

وی با اشاره به تحریم‌های ایجاد شده در عرصه اقتصادی ایران اظهار داشت: مقیاس جنگ اقتصادی ما جهانی است و هیچ کشوری را در طول تاریخ نمی‌توان یافت که در محاصره اقتصادی همه دنیا قرار گیرد و تمام شاهراه‌های ارتباطی مالی دنیا به رویش بسته باشد.

سردار سلامی در ادمه گفت: علی رغم تمامی این تهدیدات، ایران اسلامی هر روز برگی جدید از نوآوری‌ها ،خلاقیت‌ها و فتح قله‌های جدید را رقم می‌زند و مستکبرین دیگر قدرت مهار انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ندارند.

جانشین فرمانده کل سپاه تقابل ایران در عرصه فرهنگی، نظامی و امنیتی را نیز دارای مقیاسی عمیق و جهانی توصیف و تصریح کرد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به رغم تمامی این فشارها با رهبری مقتدر، حکیم و الهی، ملتی بصیر و ولایتمدار و نیروهای مسلح هوشیار ایستادگی کرده و از آرمان‌های خود دفاع می‌کند.

وی با اشاره به خصوصیات و ویژگی‌های نهاد مردمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را منحصربه فرد، جهادی و دارای روح فداکاری دانست و تصریح کرد: سپاه نقطه مرکزی ایثار جامعه ما با تفکر و عملی عاشورایی است که به دنبال دفاع از آرمان‌های والای انقلاب اسلامی ایثارگرانه حرکت می‌کند.

سردار سلامی افزود: سپاه نهادی ولایی ، شمشیر بُرّای ولایت و دژ مستحکم نظام است که با حرکتی انقلابی در صدد پیچیدن طومار تصور و تجسم دشمن نیز برمی‌آید.

جانشین فرمانده کل سپاه بن بست شکنی را شاخص و مولفه ویژه سپاه عنوان کرد و ادامه داد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حرکتی چندبعدی در صحنه تقابل با دشمنان پای نهاده و خود را مخاطب همه مشکلات می‌داند.

وی همچنین دشمن شناسی را از خصوصیات ذهنی سپاه عنوان و تاکید کرد: این نهاد انقلابی باید به صورت مداوم دشمنان داخلی و خارجی خود را شناخته و با ابتکار و خلاقیت نگذارند دشمن تصویر ثابتی از آنها را تجسم کند.

سردار سلامی در پایان با تاکید براینکه امروز موقعیت حساس و سرنوشت‌سازی در برابر انقلاب اسلامی قرار گرفته است گفت: دشمنان ما در همه جا به استیصال افتاده‌اند و استکباری که آمده بود تا نظم جدید جهانی را بسازد امروز شرایط خود را روز به روز بدتر دیده و در مقابل، جایگاه انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی مستحکم تر می شود.