تندیس 14 شهید روستای گردشگری بند در ارومیه رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تندیس 14 شهید روستای گردشگری بند ارومیه که به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره‌ کل ورزش و جوانان آذربایجان ‌غربی ساخته شده، بعد از ظهر سه شنبه با حضور جمعی از مردم و مسئولان رونمایی شد.

محمد علیزاده دهیار روستای بند در این مراسم نصب یادمانها در محیط‌ های مختلف گردشگری و مرزی باید با برگزاری یادمانهای شهدا ادامه داشته باشد، خواستار برگزاری یادواره‌ های شهدا در روستاهای مرزی و مناطق گردشگری شد.



وی با اشاره به نبود تابلوهای اطلاع‌ رسانی در برخی محلات روستای بند ارومیه به عنوان یکی از مناطق گردشگری این شهر، عنوان کرد: نصب اسامی شهدای روستا در این کوچه‌ها سبب آشنایی مردم با این شهدا و در نتیجه پراکنده شدن عطر شهادت و ایثار در محلات می‌شود.

علی حجازی‌ فر فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه نیز در این مراسم ضمن تاکید بر لزوم حفظ دستاوردهای شهدا و انقلاب اسلامی، گفت: وجود مناطق گردشگری و تفریحی بدون یاد و نام شهدا غیرممکن و جزو محالات بود اما هم‌ اکنون مردم به برکت حضور خاطرات شهدا موفق به ایجاد مناطق تفریحی و بهره‌ مندی از تفریحات سالم شده‌ اند.

در پایان این مراسم توسط یکی از فرزندان شهدای روستا از تندیس 14 شهید روستای بند ارومیه که در مجاورت زمین چمن این روستا و در کنار مسیر عبوری تفرجگاه بند نصب شده رونمایی شد.

