تکواندو کاران البرزی با اقتدار بر سکوی نخست کشور ایستادند

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و چهارمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی کشور در رده سنی جوانان، بزرگسالان و با حضور 30 استان کشور در قالب 32 تیم در استان اصفهان برگزار شد که در پایان رقابت ها تیم هیئت تکواندو استان البرز با شایستگی و غلبه بر حریفان توانست با اقتدار با کسب 2 مدال طلا و 2 مدال نقره به عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات دست یابد.



تیم هیئت تکواندو اصفهان با 47 امتیاز نایب قهرمان شد و تیم هیئت تکواندو تهران با 45 امتیاز بر سکوی سوم ایستاد.



در بخش انفرادی از البرز، مهدی خدابخشی مدال طلا، بهنام بیات مدال طلا، میثم قهرمانلو مدال نقره و محمود رحیمی مدال نقره را کسب کردند و محمدتقی خضرایی به عنوان بهترین مربی و احسان افراسیابی به عنوان بهترین داور انتخاب شدند.



علیرضا پور محرر سرپرست، محمد تقی خضرایی سرمربی، هاشم خزایی مربی، داود صالحی مربی و دکتر حجت کاظمی پزشک روانشناس از جمله اسامی کادر فنی مسابقات بودند.



مدال آوران بانوان کاراته کا نظرآبادی در مسابقات کشوری



یازدهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی کشور ( جام استاندارد) با درخشش بانوان نظرآبادی پایان یافت.



از این شهرستان 4 کاراته کا به سرپرستی رضایی به مسابقات اعزام شد که شرکت کنندگان در بخش کومیته و کاتا با یکدیگر به رقابت پرداختند که از شهرستان نظرآباد، مریم خیری دخت در رده نوجوانان در وزن 45- کیلو مدال برنز را کسب کرد، مهسا توده خیل در رده ی نوجوانان در بخش کومیته در وزن 45+ مدال نقره را بر گردن آویخت.

جودو کاران البرزی نایب قهرمان کشور شدند



سی و دومین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور با نایب قهرمانی تیم استان البرز پایان یافت.



سی و دومین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور در استان اردبیل برگزار شد که در پایان تیم تهران قهرمان شد، البرز بر سکوی دوم ایستاد و تیم فارس به کسب مقام سومی رضایت داد و در بخش انفرادی، مهدی رحمانی مدال نقره، نیما سلطانی مدال نقره، علیرضا خجسته مدال طلا، علیرضا زارعی مدال برنز و محمد نعمتی مدال برنز را بر گردن آویختند.



علیرضا خجسته از تیم البرز به عنوان تکنیکی ترین ورزشکار مسابقات معرفی شد.

در پایان مسابقات نفرات اول تا سوم به اردوی تیم ملی که در دو مرحله جهت اعزام به مسابقات آسیایی برگزار می شود، دعوت شدند.



برگزاری همایش پیاده روی در طالقان



همایش پیاده روی خانوادگی به همراه مسایقات بومی محلی از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان طالقان برگزار شد.



همایش پیاده روی خانوادگی به همراه مسابقات بومی محلی تحت عنوان "هر جمعه یک روستا" در روستای میناوند این شهرستان برگزار شد.



در این همایش شرکت کنندگان به برگزاری طناب کشی در دو بخش بانوان و آقایان، پرواز بادبادکها، مراسم مولودی خوانی به مناسبت اعیاد شعبانیه پرداختند.



برگزاری مسابقالت بولینگ در کرج



مسابقات بولینگ قهرمانی شهرستان کرج در بخش آقایان در باشگاه بولینگ شهداد برگزار شد.



در این دوره از مسابقات 20 ورزشکار با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان فرشید جمشیدی، حسن دادخدا زاده و خشایار یاوری به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند.

