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۲۷ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۸

شاطالبی در گفتگو با مهر:

روان‌سازها در لوازم آرایشی یک تهدید جدی برای مصرف کنندگان است

روان‌سازها در لوازم آرایشی یک تهدید جدی برای مصرف کنندگان است

اصفهان - خبرگزاری مهر: عضو  هیئت علمی دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: استفاده از برخی روان‌سازها در محصولات آرایشی سبب ایجاد خطرات جسمی برای مصرف‌کنندگان شده است.

محمد علی شاطالبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه ایران هفتمین کشور مصرف کننده لوازم آرایشی در دنیا است، اظهار داشت: نحوه و نوع استفاده از لوازم آرایشی در انظار عمومی، هنجار شکنی و اختلال در سلامت و فرهنگ جامعه است.

وی افزود: سدیم لوریل سولفات (SLS) به عنوان یک روان‌ساز در محصولات آرایشی استفاده شده که سبب مشکلات پوستی متعددی می‌شود و آماس پوستی شایع‌ترین آنها است.

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: از مواد رایجی که در بعضی  لوازم آرایشی می‌توان نام برد ماده‌ای است که به ویژه در محصولات قاچاق یافت می‌شود و به نام سورفاکتانت‌ها است که از طریق پوست، تنفس و گوارش قابل جذب بوده و علاوه بر خشکی و التهاب پوست و مخاط‌ها در صورت مصرف زیاد آثار سرطان‌زایی نیز دارد.

وی تاکید کرد: ایزوپروپیل الکل و الکل‌های مشابه که به وفور در این محصولات یافت می‌شود، می‌تواند سبب خشکی، التهاب و درماتیت آلرژیک و چروک خوردگی سریع‌تر پوست شود.

شاطالبی ضمن بیان عوامل ریزش مو و ایجاد چین و چروک‌های زودرس در برخی از افراد، ورزش و تغذیه سالم را به عنوان یک راهکار اساسی و پرهیز از استفاده از لوازم آرایشی نامرغوب و غیر بهداشتی نام برد و افزود: در حال حاضر بیشتر این محصولات از کشورهای خارجی وارد ایران می شود.

وی وجود روان‌سازها را به عنوان یک هشدار جدی مطرح و مراجعه به پزشک متخصص و استفاده از فرآورده های آرایشی تولید داخل را به مصرف‌کنندگان توصیه کردند.
 

کد مطلب 1652559

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