محمد علی شاطالبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه ایران هفتمین کشور مصرف کننده لوازم آرایشی در دنیا است، اظهار داشت: نحوه و نوع استفاده از لوازم آرایشی در انظار عمومی، هنجار شکنی و اختلال در سلامت و فرهنگ جامعه است.

وی افزود: سدیم لوریل سولفات (SLS) به عنوان یک روان‌ساز در محصولات آرایشی استفاده شده که سبب مشکلات پوستی متعددی می‌شود و آماس پوستی شایع‌ترین آنها است.

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: از مواد رایجی که در بعضی لوازم آرایشی می‌توان نام برد ماده‌ای است که به ویژه در محصولات قاچاق یافت می‌شود و به نام سورفاکتانت‌ها است که از طریق پوست، تنفس و گوارش قابل جذب بوده و علاوه بر خشکی و التهاب پوست و مخاط‌ها در صورت مصرف زیاد آثار سرطان‌زایی نیز دارد.

وی تاکید کرد: ایزوپروپیل الکل و الکل‌های مشابه که به وفور در این محصولات یافت می‌شود، می‌تواند سبب خشکی، التهاب و درماتیت آلرژیک و چروک خوردگی سریع‌تر پوست شود.

شاطالبی ضمن بیان عوامل ریزش مو و ایجاد چین و چروک‌های زودرس در برخی از افراد، ورزش و تغذیه سالم را به عنوان یک راهکار اساسی و پرهیز از استفاده از لوازم آرایشی نامرغوب و غیر بهداشتی نام برد و افزود: در حال حاضر بیشتر این محصولات از کشورهای خارجی وارد ایران می شود.

وی وجود روان‌سازها را به عنوان یک هشدار جدی مطرح و مراجعه به پزشک متخصص و استفاده از فرآورده های آرایشی تولید داخل را به مصرف‌کنندگان توصیه کردند.

