ايستـگاه آتـش نشـاني و اورژانـس در شمـال غـرب تـهـران راه انـدازي مي­ شـود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران بر اساس اين گزارش در پي افزايش ساخت و سازها و جمعيت ساكن در منطقه 22 ، بهره برداري از خدمات ايمني و آتش نشاني به عنوان يك اصل ضروري تلقي مي شود ، ازاين رو مديريت شهرداري با همكاري نهادها و سازمانهاي خدماتي توانست به راه اندازي ايستگاههاي آتش نشاني و اورژانس اقدام كند.

اين ايستگاه آتش نشاني و خدمات ايمني در مقابل ساختمان شماره يك شهرداري و شهرك مسكوني شهيد باقري و مركز اورژانس در بلواركاج – ساختمان شماره 4 شهرداري راه اندازي شده­اند.