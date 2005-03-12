ايستـگاه آتـش نشـاني و اورژانـس در شمـال غـرب تـهـران راه انـدازي مي­ شـود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران بر اساس اين گزارش در پي افزايش ساخت و سازها و جمعيت ساكن در منطقه 22 ، بهره برداري از خدمات ايمني و آتش نشاني به عنوان يك اصل ضروري تلقي مي شود ، ازاين رو مديريت شهرداري با همكاري نهادها و سازمانهاي خدماتي توانست به راه اندازي ايستگاههاي آتش نشاني و اورژانس اقدام كند.
اين ايستگاه آتش نشاني و خدمات ايمني در مقابل ساختمان شماره يك شهرداري و شهرك مسكوني شهيد باقري و مركز اورژانس در بلواركاج – ساختمان شماره 4 شهرداري راه اندازي شدهاند.
روابط عمومي شهرداري منطقه 22 در ادامه ميافزايد : براساس مكان يابي هاي انجام شده، بزودي عمليات راه اندازي 4 ايستگاه آتش نشاني و خدمات ايمني در شهركهاي آزادشهرو دانشگاه صنعتي شريف ، دهكده المپيك و جنب كلانتري 141 شهرك راه آهن آغاز مي شود.
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