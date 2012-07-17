حجم ذخیره آب دریاچه سد جیرفت افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن ثمره هاشمی با اعلام میزان ذخیره آب در دریاچه سد جیرفت گفت: حجم دریاچه سد جیرفت هم اکنون 158.09 میلیون متر مکعب است و در سال آبی امسال نسبت به سال گذشته حجم ذخیره و آورد رودخانه مقداری بهتر بوده است.

وی افزود: سال آبی از ابتدای مهر ماه تا پایان شهریور هر سال است و آورد رودخانه به دریاچه سد از ابتدای سال آبی تا کنون 149.274میلیون متر مکعب است.

ثمره هاشمی تصریح کرد: دریچه های خروجی سد با توجه به نیاز کشاورزان باز می شود و آب مورد نیاز کشاورزان پایین دست در اختیار آنها قرار می گیرد.

مدیر عامل آب منطقه ای کرمان افزود: در تامین آب مورد نیاز کشاورزان پایین دست سد جیرفت هیچ مشکلی نداریم ضمن اینکه سد جیرفت با ذخیره و هدفمند سازی آب هلیل رود، کمک خوبی به کشاورزان در زمان خشکسالی هاست.

سد جیرفت در 40 کیلومتری شمال شرقی شهرستان جیرفت با هدف ذخیره آب و بهره برداری از آن جهت آبیاری اراضی و باغات پایین دست، تولید انرژی برق، جلوگیری از خسارات ناشی از طغیان های فصلی و بالاخره تغذیه مصنوعی منابع آب های زیرزمینی در سال 70 به بهره برداری رسید.