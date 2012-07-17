برگزاری مسابقات کشوری تیراندازی در همدان/معرفی شطرنج بازان برتر کشور در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات آزاد کشوری تیراندازی روزهای 29 و 30 تیر ماه در همدان برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، مسابقات آزاد کشوری تیراندازی در روزهای 29 و 30 تیر ماه 1391 در همدان و در زمین چمن فوتبال دانشگاه بوعلی سینا برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها در دو رشته ریکرو مسافت 70 متر و کامپوند مسافت 50 متر در دو بخش زنان و مردان برگزار می‌شود.

گفتنی است تیم ملی کامپوند ایران با ترکیب امیرکاظم، مجید قیدی، بهزاد پاکزاد، امیر کیایی و اسماعیل عبادی در بخش مردان و مهتاب پارسا مهر، سکینه قاسم‌پور، مریم رنجبر و معصومه عالی‌پور در بخش زنان برای شرکت در مسابقه آزاد همدان اعلام آمادگی کرده و در این مسابقات شرکت می‌کنند.

برگزاری کلاس ارتقاء داوری تیراندازی با کمان کشور در همدان

کلاس استاژ و ارتقاء درجه داوری تیراندازی با کمان کشور به میزبانی همدان در حال برگزاری است.

در این دوره آوزشی 60 داور درجه 2 از سراسر کشور حضور دارند تا پس از حضور و قبولی در آزمون، مدارک داوری درجه یک دریافت کنند.

در این دوره آموزشی رضا بوچانی به عنوان مدرس کلاس های آموزشی و مسئول کمیته کمانگیری روی اسب، محبوبه شهریاری به عنوان دبیر کمیته مسابقات و استان ها، ناظر فدراسیون و نائب رئیس هیــئت تیراندازی با کمان تهــران، مجید ملاحسینی به عنوان رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان قزوین و مدرس کلاس های آموزشی عضو هیئت رئیسه فدراسیون، غزاله رسولی به عنوان مسئول کمیته داوران، داور قاره ای و مدرس فدراسیون، مهناز عبدالکریمی به عنوان داور بین المللی و اکـرم شعبانی به عنوان مدرس فدراسیون و مسـئول کمیته مربیان هیئت استان تهران مسئولان اجرایی هستند.

تیم رالی همدان در لیگ برتر

تیم رالی همدان از فردا به لیگ برتر اتومبیل رانی اعزام می شود.

لیگ برتر رالی از فردا به مدت سه روز در رده سنی آزاد در شهرستان قزوین برگزار می شود.

تیم همدان را امید برزین نظیم در کلاس 1300 سی سی، متین کوچک عظیمی در کلاس 1300 سی سی و اسماعیل قیطاسی در دو هزار سی سی به مربیگری و سرپرستی محمد امین روحی تشکیل می دهند.

جودوکاران همدان در راه قهرمانی کشور

تیم جودو همدان از فردا در مسابقات قهرمانی کشور حاضر می شود.

مسابقات قهرمانی کشور از فردا به مدت سه روز در رده سنی جوانان در شهر بجنورد، استان خراسان شمالی برگزار می شود.

تیم همدان را در وزن های 55- تا 100 + کیلوگرم پوریا نظری، مسلم فخیمی، علی نوروزی، صابر شه گو، حسن چیدری، احمد یادگاری، بهزاد محمدی و کیانوش نصریان به مربیان وحید درویشی و به سرپرستی جواد بیات تشکیل می دهند.

نایب قهرمانی سوارکار همدانی در مسابقات پرش با اسب جام ولایت

سوارکار همدانی نایب قهرمان مسابقات پرش با اسب جام ولایت شد .

در نخستین دوره مسابقات پرش با اسب "جام ولایت" که در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد، 20 سوارکار در رده سنی نونهالان، 38 سوارکار در رده سنی نوجوانان، 16 سوارکار در رده سنی جوانان و 37 سوارکار در رده سنی بزرگسالان ازمراکز و باشگاههای سوارکاری کشور به رقابت پرداختند.

مسابقات رده سنی نونهالان ارتفاع موانع 110 سانتی متر با یک باراژ، رده سنی نوجوانان ارتفاع موانع 120 سانتی متر با یک باراژ، ارتفاع رده سنی جوانان 125 سانتی متر با یک باراژ و مسابقات رده سنی بزرگسالان ارتفاع موانع 140 سانتی متر دو راندی بدون باراژ با احتساب زمان دور دوم برگزار شد.

در پایان این رقابتها در رده جوانان رضا شکری با اسب ویرداد از باشگاه ابن سینا همدان بدون خطا پس از امید غریبی با اسب تریسکا از باشگاه آزمون در رده دوم کشور قرار گرفت.

پنج شطرنج باز برتر در همدان معرفی شدند

نفرات برتر ، یازدهمین دوره مسابقات جشنواره کشوری آقایان گرامیداشت یادواره شهدای استان همدان تا پایان دور هشتم اعلام شد.

تا پایان دور هشتم این مسابقات امید نوروزی از تهران با امتیاز هفت، امین نصری از تهران با امتیاز هفت ،امیر رضا پور رمضانعلی ازگیلان با امتیاز هفت، شاهین ساده از گیلان با امتیاز هفت ومحمد میران خادمی از تهران با امتیاز هفت به عنوان پنج نفر برتر معرفی شدند.

این رقابتها از 22 تیر ماه به مدت یک هفته با حضور 365 شطرنج باز از سراسر کشور در رده سنی آزاد و در 11 دور و به روش سوئیسی برگزار می شود.

رده‌بندی نفرات نیز براساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد.

دبیران تربیت بدنی نهاوند در مسابقات کشوری درخشیدند

کارشناس تربیت بدنی مدارس آموزش و پرورش نهاوند گفت: هفت دبیر تربیت بدنی مدارس نهاوند در مسابقات تخصصی علمی و الگوهای برتر تدریس درس تربیت بدنی در منطقه سه کشوری مقام دوم را کسب کنند.

رضا ساکی افزود: مسابقات تخصصی علمی و عملی درس تربیت بدنی با حضور دبیران برتر از 10 استان کشور در تیرماه امسال در استان ایلام برگزار شد.

وی ادامه داد:در این دور از مسابقات شش نفر از دبیران تربیت بدنی نهاوند که به مرحله کشوری راه پیدا کرده بودند مقام دوم منطقه سه کشور را به دست آوردند.

وی افزود: علاوه بر این، یک نفر دیگر ازمربیان تربیت بدنی مقطع راهنمایی نهاوند در مسابقات کشوری الگوهای برتر تدریس درس تربیت بدنی مقام دوم کشوری را به دست آورد.