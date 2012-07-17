137 میلیارد ریال مالیات در خراسان جنوبی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی از پرداخت 137 میلیارد ریال مالیات طی سه ماهه نخست امسال در استان خبر داد.

یحیی یعقوب نژاد افزود: از این مقدار 120 میلیاردریال مالیات مستقیم و 17 میلیارد ریال مالیات غیرمستقیم است.

وی اضافه کرد: مقدار عوارض وصولی و واریز شده به حساب شهرداری ها و دهیاری های استان 18 میلیارد و 500 میلیون ریال بوده است.

یعقوب نژاد همچنین با اشاره به مهلت سازمانها، نهادها و موسسات دولتی تا 31 تیر برای دریافت کد اقتصادی افزود: تا کنون بیش از هزار و 600 سازمان و نهاد دولتی خراسان جنوبی برای دریافت کد اقتصادی در سایت الکترونیکی امور مالیاتی نام نویسی کرده اند.

معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران در شهرک تخصصی سنگ سربیشه

فرماندار سربیشه گفت: سرمایه گذاران در شهرک تخصصی سنگ سربیشه از معافیت مالیاتی بهره مند می شوند.

غلامرضا حسین پور اظهارداشت: شهرک تخصصی سنگ سربیشه جزو مکانهایی است که به دلیل فراهم بودن تمام امکانات زیربنایی، سرمایه گذاران می توانند در آن سرمایه گذاری کنند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون برای ساخت این شهرک یک میلیارد تومان هزینه شده است، ادامه داد: دو میلیارد تومان دیگر نیز برای تکمیل آن اختصاص یافته است که آمادگی جذب 37 سرمایه گذار را دارد.

فرماندار سربییشه با بیان اینکه سرمایه گذاران شهرک تخصصی سنگ سربیشه از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند، گفت: شرایط خوبی برای سرمایه گذاران فراهم شده و علاوه بر سرمایه گذاری در سنگ در مابقی حوزه ها حمایت می شوند.

حسین پور از اعلام آمادگی این شهرستان برای همکاری با سرمایه گذاران خبرداد و تصریح کرد: به تمام ادارات تعین تکلیف کرده ایم که همکاری لازم را با سرمایه گذاران داشته باشند.

احداث ۴۲واحد مسکن محرومان شهری بهزیستی در درمیان

فرماندار درمیان گفت: ۴۲واحد مسکونی محرومان شهری بهزیستی در درمیان در حال احداث است و تا پایان سال جاری به متقاضیان مددجوی بهزیستی واگذار می شود.

رجبعلی براتی، در دیدار با کارکنان بهزیستی این شهرستان اظهار داشت: عملیات احداث 24 واحد مسکونی در مرکز شهرستان سال گذشته آغاز شد که پیشرفت فیزیکی 65 دارد همچنین در سال جاری احداث 18 واحد مسکن مددجویی و معلولان در شهرهای اسدیه و قهستان آغاز می شود.

وی از ایجاد 86 فرصت شغلی از سوی اداره بهزیستی شهرستان برای مددجویان این نهاد در سال گذشته خبر داد و افزود: در همین زمینه دو میلیارد و 381 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شد.

براتی با اشاره به موقعیت جغرافیایی، فرهنگی شهرستان درمیان و قرار گرفتن در نوار مرز و خط مقدم جبهه فرهنگی، گفت: بهزیستی نقش برجسته ‌ای در پیشگیری از آسیب ‌ها و معضلات اجتماعی و توانمند سازی فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد.

70 درصد فعالیت های بهزیستی درمیان به بخش خصوصی واگذار شد

رئیس اداره بهزیستی شهرستان درمیان گفت: در حال حاضر یک هزار و 76 نفر اعم از معلولان،‌ زنان سرپرست خانوار و سایر مددجویان از خدمات مستمر و غیرمستمر بهزیستی شهرستان بهره مند می شوند.

علی محمودی عنوان کرد: در راستای اصل44 قانون اساسی و به منظور افزایش مشارکت‌های غیر‌دولتی و همچنین بهره‌گیری از توانمندی تشکل‌های مردمی تاکنون 70 درصد فعالیت های بهزیستی درمیان به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی اضافه کرد: در شهرستان درمیان 17 مرکز غیر‌دولتی با حمایت بهزیستی و کسب مجوزهای لازم فعالیت می ‌کنند که در بخش‌ های مختلف از توانمندی آنها استفاده می ‌شود.

وی از کمک 128 میلیون ریالی مردم شهرستان به بهزیستی در سال گذشته خبر داد و افزود: این میزان مشارکت های مردمی در قالب کمک های نقدی و غیر نقدی جذب شده است.