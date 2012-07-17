افزایش نسبی دما در سراسر کشور/ بارش باران در استانهای شمالی

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس تحلیل آخرین داده های هواشناسی طی سه روز آینده در سواحل شمالی کشور، ارتفاعات البرز، شمال شرق، جنوب شرق، دامنه های جنوبی و مرکزی زاگرس در ساعات بعدازظهر و اوایل شب افزایش ابر، وزش باد و بارشهای پراکنده گاهی رعد و برق پیش بینی می شود.

به گفته وی، طی سه روز آینده در شرق کشور بویژه منطقه زابل وزش باد و گرد و خاک روی می دهد، همچنین طی این مدت شرق دریای عمان مواج است.

امیدوار اظهار داشت: بررسی نقشه های پیش یابی بیانگر تداوم بارش باران در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی در چند روز آینده است.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: براین اساس طی روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و ارتفاعات البرز مرکزی بارش باران با رعدوبرق و وزش باد پیش بینی می شود. طی عصر سه شنبه در غرب مازندران و عصر پنج شنبه در نیمه جنوبی مازندران بارش از شدت بیشتری برخوردار است دراین مدت دریای خزر نیز مواج پیش بینی می شود.

وی افزود: از این رو در مناطق فوق در این مدت توصیه می شود در حاشیه رودخانه ها و دره ها چرای دام و برداشت محصولات گندم، جو انجام نشود و از هر گونه سم پاشی خودداری کرده ، به شیوع بیماریهای قارچی پس از قطع بارش توجه ویژه شود.

امیدوار یاد آور شد: از عصر سه شنبه و طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه در ارتفاعات زاگرس مرکزی در استانهای چهارمحال و بختیاری و غرب استان اصفهان و جنوب سیستان و بلوچستان رگبار باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد پیش بینی می شود.

به گفته وی، در این مدت باد و گرد وخاک در شمال سیستان و بلوچستان رخ خواهد داد که شدت آن از عصر چهارشنبه تا ظهر جمعه در شمال سیستان و بلوچستان پیش بینی می شود.