22 مسجد در سیستان و بلوچستان در استقبال از رمضان غبارروبی و عطر افشانی می ‌شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ارباب افضلی اظهار داشت: امسال طبق سنت هرساله در استقبال از ماه مبارک رمضان با همکاری و هماهنگی هئیت امناء، امامان جماعت و مسئولان اجرایی مساجد در راستای تحکیم رویه وحدت در هر یک از شهرستان ‌های تابعه استان یک مسجد از اهل تشیع و یک مسجد از برادران اهل سنت به صورت نمادین غبار روبی و عطرافشانی می شود.

وی گفت: با توجه به اینکه مساجد از اهمیت خاصی در ابعاد فرهنگی، عبادی، سیاسی و اجتماعی برخوردار هستند، لذا برنامه‌ ریزی جامع و استفاده از تمامی امکانات برای حضور گسترده مردم در این اماکن مذهبی و انجام هر چه بهتر فرایض دینی در ماه مبارک رمضان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به رسالت خطیر ائمه جماعت و نقش بسزایی که می ‌توانند در برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم ویژه هفته جهانی مساجد و دهه نکوداشت آن داشته باشند، انتظار می ‌رود تمامی امکانات و تلاش خود را برای شناساندن مساجد در آیین زندگی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهم ‌ترین و اصلی‌ ترین پایگاه دین، معنویت، اخلاق و کانون امر به معروف و نهی از منکر انجام دهند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: باید بازتاب فعالیت ‌های مساجد جمهوری اسلامی ایران در هفته مورد بحث به جهان اسلام انعکاس یافته تا اقدامات و برنامه ‌های مساجد ایران اسلامی مبنای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم بزرگداشت هفته جهانی مساجد در سال‌ های آتی در سایر کشورها قرار گیرد.

برگزاری طرح قرآنی در بهار قرآن با نوای قرآن در زاهدان

رئیس انجمن قرآن زاهدان گفت: طرح بزرگ قرآنی در بهار قرآن با نوای قرآن از 30 تیرماه به‌ مدت 30 شب در ماه مبارک رمضان آغاز می‌ شود.

عباس صفدری با اشاره به اینکه‌‌ در این طرح اساتید و قاریان ممتاز کشوری و استانی هرشب یک جزء از قرآن کریم را تلاوت می ‌کنند، افزود: در این طرح علاوه بر تلاوت قرآن کریم نکات و مفاهیم قرآنی نیز ارائه می‌ شود.

وی با بیان اینکه در این مراسم هر شب مسابقات فرهنگ قرآنی نیز برگزار می ‌شود، اظهار داشت: به حاضران در این طرح در پایان ماه مبارک رمضان به قید قرعه جوایزی به‌ رسم یاد بود اهدا‌ می ‌شود.

وی گفت: طرح قرآنی در بهار قرآن با نوای قرآن با همکاری سازمان فعالیت‌ های قرآنی جهاد دانشگاهی سیستان و بلوچستان هر شب از ساعت 21 در محل مجتمع فرهنگی ـ هنری ارشاد زاهدان برگزار می‌ شود.

برگزاری جشنواره قرآنی رمضان در زاهدان

مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: دارالقرآن الکریم این اداره کل با همکاری اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان، جشنواره قرآنی رمضان را همراه با ویژه برنامه تلاوت روزانه یک جزء از کلام الله مجید با حضور قاریان ممتاز استانی برگزار می کند.

مهدی علی محمدی افزود: برگزاری مسابقات مفاهیم و تفسیر قرآن کریم، اهدای جوایز نقدی در هر شب به پنج نفر از برندگان مسابقه، اعطای وام قرض الحسنه در هر شب به یک نفر از شرکت کنندگان با همکاری بانک انصار و مهر اقتصاد و اهدای 14 ربع سکه بهار آزادی به 14 نفر از شرکت کنندگان ثابت جلسه در مراسم اختتامیه از ویژه برنامه های این جشنواره است.

وی اظهار داشت: این جشنواره از شب اول تا پایان ماه مبارک رمضان هر شب از ساعت بیست و 45 دقیقه در سالن اجتماعات شهدای اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار می شود.

برگزاری همایش عفاف و حجاب در کنارک

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کنارک در همایش عفاف و حجاب زنان عرصه کار و اجتماع که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: زن گوهر گرانبهایی است که در صدف حجاب نگهداری می شود.

حجت الاسلام رجبعلی آدینه پور باقری خوشبختی یک خانواده را در چهار صفت صداقت، صمیمیت، صفا و صراحت عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه داشتن چادر برای زنان نشان از کمال شخصیت آنان است، افزود: زنان باید از پوشیدن لباس های حرام اجتناب نمایند.

فرماندار کنارک نیز در این همایش با اشاره به همایش زنان و بیداری اسلامی در تهران، بیان داشت: در ایران برای زنان جایگاه خاصی تعریف شده است.

سید حسن سجادی گفت: هیچ مردی موفق نیست مگر اینکه در کنار آن یک زن موفق بوده و از او حمایت و پشتیبانی نماید.